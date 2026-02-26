Cidade da Zona Mata fica sem água após chuva atingir estação de tratamento

O município de Tabuleiro (MG), na Zona da Mata, entrou em estado de alerta após as fortes chuvas registradas na madrugada desta quarta-feira (25/2). O grande volume de água atingiu a Estação de Tratamento de Água (ETA) e provocou a interrupção temporária do fornecimento em toda a cidade.

Segundo a prefeitura, a paralisação ocorre devido aos impactos causados pelas chuvas na estrutura responsável pelo tratamento e distribuição de água. A administração municipal orienta que os moradores façam uso consciente e economizem água até que o abastecimento seja restabelecido.

As chuvas também provocaram o transbordamento do Rio Formoso, comprometendo temporariamente o acesso ao Bairro São José, ao Programa de Saúde da Família (PSF) e à comunidade de Santa Rita do Botafogo. Há registro de pontos que ficaram momentaneamente sem acesso e de serviços suspensos em razão das condições climáticas.

A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas de risco, não tente atravessar locais alagados e redobre a atenção nos deslocamentos. O alerta busca reforçar cuidados no cotidiano, especialmente em áreas com possíveis bloqueios e dificuldades de circulação.

Em caso de emergência ou identificação de situação de risco, a população deve acionar o órgão pelo telefone (32) 9930-8400.