Assine
overlay
Início Gerais
REFLEXOS DA CHUVA

Cidade da Zona Mata fica sem água após chuva atingir estação de tratamento

Cidade da Zona da Mata fica sem fornecimento de água após chuva atingir estação de tratamento

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
26/02/2026 12:05

compartilhe

SIGA
x
Em caso de urgência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil Municipal pelo telefone (32) 9930-8400
Em caso de urgência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil Municipal pelo telefone (32) 9930-8400 crédito: Reprodução/Prefeitura de Tabuleiro

O município de Tabuleiro (MG), na Zona da Mata, entrou em estado de alerta após as fortes chuvas registradas na madrugada desta quarta-feira (25/2). O grande volume de água atingiu a Estação de Tratamento de Água (ETA) e provocou a interrupção temporária do fornecimento em toda a cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

Segundo a prefeitura, a paralisação ocorre devido aos impactos causados pelas chuvas na estrutura responsável pelo tratamento e distribuição de água. A administração municipal orienta que os moradores façam uso consciente e economizem água até que o abastecimento seja restabelecido.

 

Leia Mais

As chuvas também provocaram o transbordamento do Rio Formoso, comprometendo temporariamente o acesso ao Bairro São José, ao Programa de Saúde da Família (PSF) e à comunidade de Santa Rita do Botafogo. Há registro de pontos que ficaram momentaneamente sem acesso e de serviços suspensos em razão das condições climáticas. 

A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas de risco, não tente atravessar locais alagados e redobre a atenção nos deslocamentos. O alerta busca reforçar cuidados no cotidiano, especialmente em áreas com possíveis bloqueios e dificuldades de circulação. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em caso de emergência ou identificação de situação de risco, a população deve acionar o órgão pelo telefone (32) 9930-8400.

Tópicos relacionados:

alagamento chuva defesa-civil minas-gerais tabuleiro temporal zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay