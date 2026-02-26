Juiz de Fora: buscas por sobreviventes seguem mesmo sob chuva
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) trabalham no Bairro Parque Burnier desde a noite desta segunda-feira (23/2)
As buscas por sobreviventes após um grande deslizamento de terra no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, continuam mesmo à noite e sob chuva. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) trabalham no local desde que ocorreu o escorregamento, na noite da última segunda-feira (23/2).
Ao todo, 12 casas foram atingidas pelo deslizamento, considerado o mais grave registrado em Juiz de Fora nesta semana. Desde então, ocorrências do mesmo tipo também foram registradas em outros pontos do município, que já contabiliza 53 óbitos em decorrência das chuvas. Em toda a Zona da Mata, o número de mortes chega a 59.
De acordo com as medições da estação meteorológica automática de Juiz de Fora, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 743,4 milímetros no município até as 9h de quinta-feira (26/2), volume 336,5% acima da média histórica para todo mês de fevereiro, que é de 170,3 mm.
Apenas no período entre segunda-feira (23) e as 9h desta quinta-feira (26/2) foram registrados 296,2 mm de chuva, volume que supera toda a média histórica de fevereiro. De acordo com informações do CBMMG, cerca de 3,5 mil pessoas estão desalojadas em Juiz de Fora.