Assine
overlay
Início Gerais
VEJA VÍDEO E FOTOS

Juiz de Fora: buscas por sobreviventes seguem mesmo sob chuva

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) trabalham no Bairro Parque Burnier desde a noite desta segunda-feira (23/2)

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
Túlio Santos
AC
Alexandre Carneiro
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
Túlio Santos
Repórter
Repórter fotográfico em Belo Horizonte.
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
26/02/2026 20:15

compartilhe

SIGA
x
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais buscam por vítimas de deslizamento no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora
No Bairro Parque Burnier, 12 imóveis desabaram crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

As buscas por sobreviventes após um grande deslizamento de terra no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, continuam mesmo à noite e sob chuva. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) trabalham no local desde que ocorreu o escorregamento, na noite da última segunda-feira (23/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao todo, 12 casas foram atingidas pelo deslizamento, considerado o mais grave registrado em Juiz de Fora nesta semana. Desde então, ocorrências do mesmo tipo também foram registradas em outros pontos do município, que já contabiliza 53 óbitos em decorrência das chuvas. Em toda a Zona da Mata, o número de mortes chega a 59. 

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais trabalham incessantemente no local -Túlio Santos/EM/D.A.Press
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais trabalham incessantemente no local Túlio Santos/EM/D.A.Press
Buscas envolvem escavadeiras-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Buscas envolvem escavadeiras Túlio Santos/EM/D.A.Press
Bairro Parque Burnier foi um dos mais atingidos pelas chuvas em Juiz de Fora -Túlio Santos/EM/D.A.Press
Bairro Parque Burnier foi um dos mais atingidos pelas chuvas em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/D.A.Press
No Bairro Parque Burnier, 12 imóveis desabaram -Túlio Santos/EM/D.A.Press
No Bairro Parque Burnier, 12 imóveis desabaram Túlio Santos/EM/D.A.Press
Em Juiz de Fora, 53 pessoas morreram e 13 ainda estão desaparecidas-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Em Juiz de Fora, 53 pessoas morreram e 13 ainda estão desaparecidas Túlio Santos/EM/D.A.Press
Trabalho de buscas começou na segunda-feira (23/12)-Túlio Santos/EM/D.A.Press
Trabalho de buscas começou na segunda-feira (23/12) Túlio Santos/EM/D.A.Press

De acordo com as medições da estação meteorológica automática de Juiz de Fora, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu 743,4 milímetros no município até as 9h de quinta-feira (26/2), volume 336,5% acima da média histórica para todo mês de fevereiro, que é de 170,3 mm.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apenas no período entre segunda-feira (23) e as 9h desta quinta-feira (26/2) foram registrados 296,2 mm de chuva, volume que supera toda a média histórica de fevereiro. De acordo com informações do CBMMG, cerca de 3,5 mil pessoas estão desalojadas em Juiz de Fora.

Tópicos relacionados:

chuvas-em-minas defesa-civil inmet juiz-de-fora zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay