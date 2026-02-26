Juiz de Fora: novo deslizamento de terra destrói três casas

As chuvas causaram um novo deslizamento de terra na tarde desta quinta-feira (26/2) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, que soterrou pelo menos três imóveis. O incidente, que ocorreu no Bairro Bom Clima, na Zona Norte, foi confirmado pela Defesa Civil do município.

Moradores fizeram postagens e relatos nas redes sociais logo depois que o deslizamento ocorreu. As imagens mostram um grande escorregamento de terra em uma encosta, localizada em uma área residencial da cidade.

De acordo com informações da Defesa Civil, três pessoas foram rapidamente retiradas por populares, antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Ainda não há confirmação se existem vitimas em meio aos escombros.