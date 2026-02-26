Assine
TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Juiz de Fora: novo deslizamento de terra destrói três casas

Incidente ocorreu no Bairro Bom Clima, na Zona Norte do município, durante momento de chuva. Três pessoas foram retiradas por populares

26/02/2026 19:05

Deslizamento atngiu pelo menos três casas
Deslizamento atingiu pelo menos três casas no Bairro Bom Clima, em Juiz de Fora crédito: Reprodução

As chuvas causaram um novo deslizamento de terra na tarde desta quinta-feira (26/2) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, que soterrou pelo menos três imóveis. O incidente, que ocorreu no Bairro Bom Clima, na Zona Norte, foi confirmado pela Defesa Civil do município. 

Moradores fizeram postagens e relatos nas redes sociais logo depois que o deslizamento ocorreu. As imagens mostram um grande escorregamento de terra em uma encosta, localizada em uma área residencial da cidade.  

De acordo com informações da Defesa Civil, três pessoas foram rapidamente retiradas por populares, antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Ainda não há confirmação se existem vitimas em meio aos escombros.

