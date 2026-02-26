Juiz de Fora: novo deslizamento de terra destrói três casas
Incidente ocorreu no Bairro Bom Clima, na Zona Norte do município, durante momento de chuva. Três pessoas foram retiradas por populares
compartilheSIGA
As chuvas causaram um novo deslizamento de terra na tarde desta quinta-feira (26/2) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, que soterrou pelo menos três imóveis. O incidente, que ocorreu no Bairro Bom Clima, na Zona Norte, foi confirmado pela Defesa Civil do município.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata chega a 59
- SES-MG alerta para doenças e reforça assistência na Zona da Mata
Moradores fizeram postagens e relatos nas redes sociais logo depois que o deslizamento ocorreu. As imagens mostram um grande escorregamento de terra em uma encosta, localizada em uma área residencial da cidade.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com informações da Defesa Civil, três pessoas foram rapidamente retiradas por populares, antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Ainda não há confirmação se existem vitimas em meio aos escombros.