Número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata chega a 59

O número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata mineira chegou a 59, de acordo com boletim emitido pelo Corpo Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 17h27 desta quinta-feira (26/2). São 53 mortos em Juiz de Fora, onde 13 pessoas ainda estão desaparecidas, e seis em Ubá, onde duas ainda estão sendo procuradas, segundo a corporação.

Por sua vez, a última atualização da Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza 52 mortes. A Polícia Civil de Minas Gerais (26/2) informou, às 17h05 desta quinta, que 52 corpos deram entrada no Posto Médico-Legal de Juiz de Fora, tendo 51 sido identificados e 50 liberados às famílias. De acordo com a corporação, todas as mortes foram por soterramento.

Ainda segundo a PCMG, entre os 52 corpos, há doze crianças e doze idosos. Ao todo, são 29 pessoas do sexo feminino e 23 do sexo masculino.

Veja lista de vítimas em Juiz de Fora:

1.Masculino – 11 anos – Juiz de Fora

2. Masculino – 13 anos – Juiz de Fora

3. Feminino – 63 anos – Juiz de Fora

4. Masculino – 44 anos – Juiz de Fora

5. Feminino – 43 anos – Juiz de Fora

6. Masculino – 5 anos – Juiz de Fora

7. Masculino – 7 anos – Juiz de Fora

8. Feminino – 69 anos – Juiz de Fora

9. Feminino – 53 anos – Juiz de Fora

10. Masculino – 60 anos – Juiz de Fora

11. Feminino – 37 anos – Juiz de Fora

12. Masculino – 13 anos – Juiz de Fora

13. Feminino – 40 anos – Juiz de Fora

14. Feminino – 5 anos – Juiz de Fora

15. Masculino – 38 anos – Juiz de Fora

16. Feminino – 57 anos – Juiz de Fora

17. Masculino – 68 anos – Juiz de Fora

18. Feminino – 22 anos – Juiz de Fora

19. Feminino – 2 anos – Juiz de Fora

20. Feminino – 57 anos – Juiz de Fora

21. Feminino – 78 anos – Juiz de Fora

22. Feminino – 71 anos – Juiz de Fora

23. Feminino – 76 anos – Juiz de Fora

24. Feminino – 40 anos – Juiz de Fora

25. Feminino – NÃO IDENTIFICADO – Juiz de Fora

26. Feminino – 25 anos – Juiz de Fora

27. Masculino – 3 anos – Juiz de Fora

28. Masculino – 28 anos – Juiz de Fora

29. Feminino – 33 anos – Juiz de Fora

30. Feminino – 15 anos – Juiz de Fora

31. Masculino – 56 anos – Juiz de Fora

32. Masculino – 47 anos – Juiz de Fora

33. Feminino – 44 anos – Juiz de Fora

34. Feminino – 52 anos – Juiz de Fora

35. Feminino – 47 anos – Juiz de Fora

36. Masculino – 74 anos – Juiz de Fora

37. Masculino – 60 anos – Juiz de Fora

38. Feminino – 74 anos – Juiz de Fora

39. Feminino – 23 anos – Juiz de Fora

40. Masculino – 7 anos – Juiz de Fora

41. Feminino – 5 anos – Juiz de Fora

42 .Feminino – 42 anos – Juiz de Fora

43. Feminino – 34 anos – Juiz de Fora

44. Masculino – 36 anos – Juiz de Fora

45. Feminino – 40 anos – Juiz de Fora

46. Masculino – 42 anos – Juiz de Fora

47. Masculino – 60 anos – Juiz de Fora

48. Masculino – 11 anos – Juiz de Fora

49. Feminino – 39 anos – Juiz de Fora

50. Masculino – 20 anos – Juiz de Fora

51. Masculino – 67 anos – Juiz de Fora

52. Masculino – 47 anos – Juiz de Fora

Em Ubá, as seis vítimas foram identificadas e todos os corpos foram liberados aos familiares. De acordo com a PCMG, todos morreram soterrados. As vítimas são: pessoa do sexo feminino de 77 anos; pessoa do sexo feminino de 74 anos; pessoa do sexo feminino 65 anos; pessoa do sexo feminino de 32 anos; pessoa do sexo masculino de 35 anos; pessoa do sexo masculino de 48 anos.

O CBMMG também informou que há 3.500 desalojados em Juiz de Fora, 1.200 em Ubá e 810 em Matias Barbosa.