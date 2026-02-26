Número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata chega a 59
São 53 mortos em Juiz de Fora, onde 13 pessoas ainda estão desaparecidas, e seis em Ubá, onde duas ainda estão sendo procuradas
O número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata mineira chegou a 59, de acordo com boletim emitido pelo Corpo Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 17h27 desta quinta-feira (26/2). São 53 mortos em Juiz de Fora, onde 13 pessoas ainda estão desaparecidas, e seis em Ubá, onde duas ainda estão sendo procuradas, segundo a corporação.
Por sua vez, a última atualização da Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza 52 mortes. A Polícia Civil de Minas Gerais (26/2) informou, às 17h05 desta quinta, que 52 corpos deram entrada no Posto Médico-Legal de Juiz de Fora, tendo 51 sido identificados e 50 liberados às famílias. De acordo com a corporação, todas as mortes foram por soterramento.
Ainda segundo a PCMG, entre os 52 corpos, há doze crianças e doze idosos. Ao todo, são 29 pessoas do sexo feminino e 23 do sexo masculino.
Veja lista de vítimas em Juiz de Fora:
- 1.Masculino – 11 anos – Juiz de Fora
- 2. Masculino – 13 anos – Juiz de Fora
- 3. Feminino – 63 anos – Juiz de Fora
- 4. Masculino – 44 anos – Juiz de Fora
- 5. Feminino – 43 anos – Juiz de Fora
- 6. Masculino – 5 anos – Juiz de Fora
- 7. Masculino – 7 anos – Juiz de Fora
- 8. Feminino – 69 anos – Juiz de Fora
- 9. Feminino – 53 anos – Juiz de Fora
- 10. Masculino – 60 anos – Juiz de Fora
- 11. Feminino – 37 anos – Juiz de Fora
- 12. Masculino – 13 anos – Juiz de Fora
- 13. Feminino – 40 anos – Juiz de Fora
- 14. Feminino – 5 anos – Juiz de Fora
- 15. Masculino – 38 anos – Juiz de Fora
- 16. Feminino – 57 anos – Juiz de Fora
- 17. Masculino – 68 anos – Juiz de Fora
- 18. Feminino – 22 anos – Juiz de Fora
- 19. Feminino – 2 anos – Juiz de Fora
- 20. Feminino – 57 anos – Juiz de Fora
- 21. Feminino – 78 anos – Juiz de Fora
- 22. Feminino – 71 anos – Juiz de Fora
- 23. Feminino – 76 anos – Juiz de Fora
- 24. Feminino – 40 anos – Juiz de Fora
- 25. Feminino – NÃO IDENTIFICADO – Juiz de Fora
- 26. Feminino – 25 anos – Juiz de Fora
- 27. Masculino – 3 anos – Juiz de Fora
- 28. Masculino – 28 anos – Juiz de Fora
- 29. Feminino – 33 anos – Juiz de Fora
- 30. Feminino – 15 anos – Juiz de Fora
- 31. Masculino – 56 anos – Juiz de Fora
- 32. Masculino – 47 anos – Juiz de Fora
- 33. Feminino – 44 anos – Juiz de Fora
- 34. Feminino – 52 anos – Juiz de Fora
- 35. Feminino – 47 anos – Juiz de Fora
- 36. Masculino – 74 anos – Juiz de Fora
- 37. Masculino – 60 anos – Juiz de Fora
- 38. Feminino – 74 anos – Juiz de Fora
- 39. Feminino – 23 anos – Juiz de Fora
- 40. Masculino – 7 anos – Juiz de Fora
- 41. Feminino – 5 anos – Juiz de Fora
- 42 .Feminino – 42 anos – Juiz de Fora
- 43. Feminino – 34 anos – Juiz de Fora
- 44. Masculino – 36 anos – Juiz de Fora
- 45. Feminino – 40 anos – Juiz de Fora
- 46. Masculino – 42 anos – Juiz de Fora
- 47. Masculino – 60 anos – Juiz de Fora
- 48. Masculino – 11 anos – Juiz de Fora
- 49. Feminino – 39 anos – Juiz de Fora
- 50. Masculino – 20 anos – Juiz de Fora
- 51. Masculino – 67 anos – Juiz de Fora
- 52. Masculino – 47 anos – Juiz de Fora
Em Ubá, as seis vítimas foram identificadas e todos os corpos foram liberados aos familiares. De acordo com a PCMG, todos morreram soterrados. As vítimas são: pessoa do sexo feminino de 77 anos; pessoa do sexo feminino de 74 anos; pessoa do sexo feminino 65 anos; pessoa do sexo feminino de 32 anos; pessoa do sexo masculino de 35 anos; pessoa do sexo masculino de 48 anos.
O CBMMG também informou que há 3.500 desalojados em Juiz de Fora, 1.200 em Ubá e 810 em Matias Barbosa.