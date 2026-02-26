Assine
overlay
Início Galeria
APREENSÃO

Moradores de área de risco retiram pertences de casas em Juiz de Fora

Voltou a chover no Bairro Jardim Natal, onde moradores das áreas de risco estão apreensivos enquanto tiram móveis e pertences dos imóveis

E
Estado de Minas
  • Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal
    Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press
  • Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal
    Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press
  • Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal
    Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press
  • Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal
    Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press
  • Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal
    Moradores das áreas de risco tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro Jardim Natal Foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay