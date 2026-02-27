Assine
CRESCIMENTO DE CASOS

Minas Gerais confirma mais 2 casos de mpox em 2026; número chega a 5

Minas soma cinco casos da doença, sendo três em BH, um em Contagem, na Grande BH, e outro em Formiga (MG). Saiba quais são os sintomas e como se prevenir

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/02/2026 10:45

Mpox ou catapora? Saiba como diferenciar os sintomas na pele
Lesões na pele que coçam e se espalham são sintomas comuns de doenças como mpox e catapora, conforme detalhado na matéria. crédito: Freepik

Minas Gerais confirmou mais dois casos de mpox em 2026, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), chegando a cinco neste ano. De acordo com a pasta, as últimas confirmações foram em Belo Horizonte e em Formiga (MG), na Região Oeste do estado, na terça-feira (24/2).

Anteriormente, dois casos foram registrados em Belo Horizonte, em 7 e 29 de janeiro, e o outro, em Contagem, também no dia 29. Os pacientes são do sexo masculino, com idades entre 30 e 45 anos.

Neste ano, 88 pessoas foram contaminadas pela doença no país, sendo 41 apenas no estado de São Paulo.

O que é a mpox?

De acordo com o Ministério de Saúde, a mpox é causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e da família Poxviridae. Trata-se de uma doença zoonótica viral, transmitida pelo contato próximo e prolongado, como abraços, beijos e relação sexual e quando existem lesões na pele, como erupções cutâneas, crostas, feridas e bolhas ou fluidos corporais (secreções e sangue) em uma pessoa infectada.

O contágio também pode acontecer por meio de objetos recentemente infectados, como roupas, toalhas e roupas de cama ou objetos como utensílios e pratos, contaminados com o vírus pelo contato com uma pessoa doente.

Segundo o órgão nacional, uma pessoa pode transmitir a doença a partir do momento em que os sintomas começam até que as lesões de pele tenham cicatrizado completamente. A doença geralmente evolui para quadros leves e moderados e pode durar de duas a quatro semanas.

Quais os sintomas da mpox?

  • Erupções cutâneas ou lesões de pele (como bolhas, feridas com casca ou não);
  • Adenomegalias, que se caracterizam por linfonodos inchados e também são denominados de “ínguas”;
  • Febre;
  • Dores no corpo;
  • Dor de cabeça;
  • Calafrio;
  • Fraqueza.

