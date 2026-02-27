Minas Gerais confirma mais 2 casos de mpox em 2026; número chega a 5
Minas soma cinco casos da doença, sendo três em BH, um em Contagem, na Grande BH, e outro em Formiga (MG). Saiba quais são os sintomas e como se prevenir
Minas Gerais confirmou mais dois casos de mpox em 2026, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), chegando a cinco neste ano. De acordo com a pasta, as últimas confirmações foram em Belo Horizonte e em Formiga (MG), na Região Oeste do estado, na terça-feira (24/2).
Anteriormente, dois casos foram registrados em Belo Horizonte, em 7 e 29 de janeiro, e o outro, em Contagem, também no dia 29. Os pacientes são do sexo masculino, com idades entre 30 e 45 anos.
Neste ano, 88 pessoas foram contaminadas pela doença no país, sendo 41 apenas no estado de São Paulo.
O que é a mpox?
De acordo com o Ministério de Saúde, a mpox é causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e da família Poxviridae. Trata-se de uma doença zoonótica viral, transmitida pelo contato próximo e prolongado, como abraços, beijos e relação sexual e quando existem lesões na pele, como erupções cutâneas, crostas, feridas e bolhas ou fluidos corporais (secreções e sangue) em uma pessoa infectada.
O contágio também pode acontecer por meio de objetos recentemente infectados, como roupas, toalhas e roupas de cama ou objetos como utensílios e pratos, contaminados com o vírus pelo contato com uma pessoa doente.
Segundo o órgão nacional, uma pessoa pode transmitir a doença a partir do momento em que os sintomas começam até que as lesões de pele tenham cicatrizado completamente. A doença geralmente evolui para quadros leves e moderados e pode durar de duas a quatro semanas.
Quais os sintomas da mpox?
- Erupções cutâneas ou lesões de pele (como bolhas, feridas com casca ou não);
- Adenomegalias, que se caracterizam por linfonodos inchados e também são denominados de “ínguas”;
- Febre;
- Dores no corpo;
- Dor de cabeça;
- Calafrio;
- Fraqueza.