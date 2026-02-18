Assine
RIO GRANDE DO SUL

Novo caso de Mpox em Porto Alegre é confirmado; entenda

Com a confirmação em meio ao carnaval, a prefeitura de Porto Alegre prefeitura reforçou as orientações à população

Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
18/02/2026 14:47 - atualizado em 18/02/2026 14:49

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou, na segunda-feira (16/2), um novo caso de Mpox. Conforme boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, o contágio ocorreu fora do Rio Grande do Sul. Em 2025, a capital gaúcha registrou 11 casos do vírus.

Com a confirmação em meio ao carnaval, a Prefeitura de Porto Alegre prefeitura reforçou as orientações à população para evitar a transmissão da Mpox durante as festividades. Segundo a administração municipal, a doença é transmitida principalmente por meio do contato direto com lesões na pele, além de secreções respiratórias e saliva.

A prefeitura ainda destaca que a prevenção deve começar antes mesmo da folia. A recomendação é que as pessoas observem atentamente a própria pele, verificando a presença de bolhas, feridas ou outras lesões suspeitas. Em caso de sinais compatíveis com a doença, a orientação é procurar uma unidade de saúde para avaliação.

Também é aconselhado evitar contato íntimo ou físico prolongado com pessoas que apresentem lesões na pele. Entre as demais medidas preventivas estão a higienização frequente das mãos, a não utilização compartilhada de objetos pessoais e o uso de máscaras em situações de maior risco.

Os sintomas da Mpox incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, fraqueza e inchaço dos gânglios linfáticos (ínguas), geralmente seguidos pelo aparecimento de lesões cutâneas.

