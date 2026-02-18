Mpox ou catapora? Saiba diferenciar os sintomas das duas doenças

O surgimento de lesões na pele pode causar apreensão, especialmente quando se assemelham às da mpox e da catapora. Ambas as doenças provocam erupções cutâneas que podem confundir, mas existem diferenças cruciais para um diagnóstico correto e rápido. Com a atenção voltada para os casos de mpox no Brasil, saber distinguir os sinais se torna ainda mais importante.

A principal distinção está na forma como as lesões evoluem e se manifestam no corpo. Entender essas particularidades ajuda a identificar o quadro e buscar ajuda médica adequada. O tempo de aparecimento dos sintomas e outras manifestações físicas também são pistas valiosas.

Como diferenciar as lesões na pele

Na Mpox, as lesões de pele costumam aparecer de forma mais uniforme. Elas evoluem todas ao mesmo tempo, passando de manchas para bolhas com líquido e, por fim, crostas. As bolhas são geralmente mais firmes, profundas e podem apresentar uma pequena depressão no centro. A dor no local é um sintoma comum.

Já na catapora, as lesões surgem em surtos. Isso significa que é possível encontrar manchas, bolhas e casquinhas simultaneamente em diferentes partes do corpo. As bolhas da catapora são mais superficiais e a coceira intensa é a principal característica, sendo a dor menos frequente.

Sintomas que vão além da pele

Um sinal clássico da Mpox é o inchaço dos gânglios linfáticos (linfonodomegalia), popularmente conhecidos como ínguas. Eles costumam aparecer no pescoço, axilas e virilha dias antes do surgimento das erupções cutâneas. Febre alta, dor de cabeça intensa e dores musculares também são sintomas que precedem as lesões. O período de incubação da doença, tempo entre a infecção e o início dos sintomas, pode variar de 3 a 21 dias.

Na catapora, a febre e o mal-estar geral também ocorrem, mas geralmente surgem um ou dois dias antes das primeiras manchas. O inchaço dos gânglios pode acontecer, mas não é uma característica tão marcante e predominante quanto na Mpox.

Formas de contágio e prevenção

É importante notar que as doenças são causadas por vírus de famílias distintas. A Mpox pertence à família Poxviridae, enquanto a catapora (ou varicela) é causada pelo vírus varicela-zoster, um membro da família Herpesviridae.

Por isso, a transmissão ocorre de formas diferentes. A Mpox se espalha principalmente pelo contato próximo e prolongado com as lesões, fluidos corporais ou materiais contaminados, como roupas de cama e toalhas. A catapora, por sua vez, é altamente contagiosa e se dissemina facilmente por gotículas respiratórias, como tosse e espirro.

A prevenção por meio de vacinas também é um diferencial. Para a catapora, existe uma vacina eficaz e amplamente disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Já a vacina para a Mpox, embora exista, tem disponibilidade limitada no Brasil, sendo aplicada principalmente em grupos de maior risco.

Diante do aparecimento de qualquer um desses sinais, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. Somente um profissional de saúde pode confirmar o diagnóstico, indicar o tratamento correto e orientar sobre as medidas de isolamento para evitar a transmissão.

