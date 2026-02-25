Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Nova variante e aumento de casos no Brasil: veja o que se sabe até agora sobre o vírus mpox

RF
Redação Flipar
  • <p>A maior concentração está no estado de <span class=São Paulo, que soma 63 registros. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 15 casos,

    A maior concentração está no estado de São Paulo, que soma 63 registros. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 15 casos, Foto: Divulgação/Anvisa

  • <p>Além desses, Rio Grande do Sul, <span class=Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal também têm casos confirmados — Em 2025, o Brasil registrou 1.045 ocorrências e 3 mortes pela doença.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/08/variola-macacos-e1772025195993.jpg?20260225113103" width="1114" height="626">

    Além desses, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal também têm casos confirmados — Em 2025, o Brasil registrou 1.045 ocorrências e 3 mortes pela doença.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>A recombinação viral ocorre quando vírus semelhantes infectam a mesma pessoa e trocam material genético, dando origem a novas variantes.</p>

    A recombinação viral ocorre quando vírus semelhantes infectam a mesma pessoa e trocam material genético, dando origem a novas variantes.

     Foto: Freepik/kjpargeter
  • <p>Dados genéticos mostraram que os dois pacientes foram contaminados pela mesma variante, em momentos distintos, o que indica a possível existência de outros casos ainda não detectados.</p>

    Dados genéticos mostraram que os dois pacientes foram contaminados pela mesma variante, em momentos distintos, o que indica a possível existência de outros casos ainda não detectados.

     Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
  • <p>Ainda assim, a entidade informou que não houve mudança na classificação do risco global.</p>

    Ainda assim, a entidade informou que não houve mudança na classificação do risco global.

     Foto: Davi Mendes/Unsplash
  • <p>Os dois pacientes apresentaram manifestações clínicas compatíveis com as registradas em outros casos da doença e evoluíram sem gravidade.</p>

    Os dois pacientes apresentaram manifestações clínicas compatíveis com as registradas em outros casos da doença e evoluíram sem gravidade.

     Foto: insung yoon/Unsplash
  • <p>O monitoramento de pessoas que tiveram contato com eles não detectou novos contágios relacionados.</p>

    O monitoramento de pessoas que tiveram contato com eles não detectou novos contágios relacionados.

     Foto: Divulgação/OMS
  • <p>De acordo com especialistas, o cenário atual da mpox não apresenta um crescimento atípico e se mantém dentro das expectativas epidemiológicas.</p>

    De acordo com especialistas, o cenário atual da mpox não apresenta um crescimento atípico e se mantém dentro das expectativas epidemiológicas.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>O infectologista <span class=Ralcyon Teixeira, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, afirma que o vírus circula de forma contínua desde a expansão global registrada em 2022, o que caracteriza um quadro endêmico.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Mpox_Virus_Particles_-_53951744704-e1772026557567.jpg?20260225113108" width="1114" height="626">

    O infectologista Ralcyon Teixeira, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, afirma que o vírus circula de forma contínua desde a expansão global registrada em 2022, o que caracteriza um quadro endêmico.

     Foto: Flickr - NIAID
  • <p>Segundo ele, os maiores picos ocorreram em 2022 e 2023, durante surtos mais intensos. “Hoje não conseguimos falar em novo surto ou epidemia”, pontuou.</p>

    Segundo ele, os maiores picos ocorreram em 2022 e 2023, durante surtos mais intensos. “Hoje não conseguimos falar em novo surto ou epidemia”, pontuou.

     Foto: Divulgação/Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido
  • <p>A mpox é uma doença infecciosa zoonótica causada por um vírus da mesma família da varíola.</p>

    A mpox é uma doença infecciosa zoonótica causada por um vírus da mesma família da varíola.

     Foto: Flickr - NIAID
  • <p>A transmissão ocorre prioritariamente pelo contato direto com a pele, lesões, secreções ou objetos contaminados de uma pessoa infectada.</p>

    A transmissão ocorre prioritariamente pelo contato direto com a pele, lesões, secreções ou objetos contaminados de uma pessoa infectada.

     Foto: phil/Centers for Disease Control and Prevention - CDC Dominio Publico
  • <p>Os sintomas iniciais da mpox costumam ser gerais, como febre, dores no corpo e mal-estar, surgindo antes das alterações na pele. Em seguida, aparecem erupções na pele que podem ocorrer em diferentes partes do corpo.</p>

    Os sintomas iniciais da mpox costumam ser gerais, como febre, dores no corpo e mal-estar, surgindo antes das alterações na pele. Em seguida, aparecem erupções na pele que podem ocorrer em diferentes partes do corpo.

     Foto: Divulgação/Ministério da Saúde
  • <p>O tratamento disponível é de suporte, voltado ao alívio dos sintomas e à prevenção de complicações; pessoas infectadas devem permanecer isoladas até a completa cicatrização das lesões, o que pode levar de duas a quatro semanas.</p>

    O tratamento disponível é de suporte, voltado ao alívio dos sintomas e à prevenção de complicações; pessoas infectadas devem permanecer isoladas até a completa cicatrização das lesões, o que pode levar de duas a quatro semanas.

     Foto: Pixabay
  • <p>Segundo o infectologista do Hospital Heliópolis, Juvencio Furtado, a principal forma de se prevenir do vírus é evitando o contato corporal pele a pele.</p>

    Segundo o infectologista do Hospital Heliópolis, Juvencio Furtado, a principal forma de se prevenir do vírus é evitando o contato corporal pele a pele.

     Foto: Reprodução/NIAID
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay