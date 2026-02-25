Nova variante e aumento de casos no Brasil: veja o que se sabe até agora sobre o vírus mpox
-
São Paulo, que soma 63 registros. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 15 casos,
A maior concentração está no estado de São Paulo, que soma 63 registros. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 15 casos, Foto: Divulgação/Anvisa
-
Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal também têm casos confirmados — Em 2025, o Brasil registrou 1.045 ocorrências e 3 mortes pela doença.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/08/variola-macacos-e1772025195993.jpg?20260225113103" width="1114" height="626">
Além desses, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o Distrito Federal também têm casos confirmados — Em 2025, o Brasil registrou 1.045 ocorrências e 3 mortes pela doença.Foto: Reprodução/Freepik
-
A recombinação viral ocorre quando vírus semelhantes infectam a mesma pessoa e trocam material genético, dando origem a novas variantes.Foto: Freepik/kjpargeter
-
Dados genéticos mostraram que os dois pacientes foram contaminados pela mesma variante, em momentos distintos, o que indica a possível existência de outros casos ainda não detectados.Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
-
-
Ainda assim, a entidade informou que não houve mudança na classificação do risco global.Foto: Davi Mendes/Unsplash
-
Os dois pacientes apresentaram manifestações clínicas compatíveis com as registradas em outros casos da doença e evoluíram sem gravidade.Foto: insung yoon/Unsplash
-
O monitoramento de pessoas que tiveram contato com eles não detectou novos contágios relacionados.Foto: Divulgação/OMS
-
-
De acordo com especialistas, o cenário atual da mpox não apresenta um crescimento atípico e se mantém dentro das expectativas epidemiológicas.Foto: Reprodução/Freepik
-
Ralcyon Teixeira, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, afirma que o vírus circula de forma contínua desde a expansão global registrada em 2022, o que caracteriza um quadro endêmico.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Mpox_Virus_Particles_-_53951744704-e1772026557567.jpg?20260225113108" width="1114" height="626">
O infectologista Ralcyon Teixeira, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, afirma que o vírus circula de forma contínua desde a expansão global registrada em 2022, o que caracteriza um quadro endêmico.Foto: Flickr - NIAID
-
Segundo ele, os maiores picos ocorreram em 2022 e 2023, durante surtos mais intensos. “Hoje não conseguimos falar em novo surto ou epidemia”, pontuou.Foto: Divulgação/Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido
-
-
A mpox é uma doença infecciosa zoonótica causada por um vírus da mesma família da varíola.Foto: Flickr - NIAID
-
A transmissão ocorre prioritariamente pelo contato direto com a pele, lesões, secreções ou objetos contaminados de uma pessoa infectada.Foto: phil/Centers for Disease Control and Prevention - CDC Dominio Publico
-
Os sintomas iniciais da mpox costumam ser gerais, como febre, dores no corpo e mal-estar, surgindo antes das alterações na pele. Em seguida, aparecem erupções na pele que podem ocorrer em diferentes partes do corpo.Foto: Divulgação/Ministério da Saúde
-
-
O tratamento disponível é de suporte, voltado ao alívio dos sintomas e à prevenção de complicações; pessoas infectadas devem permanecer isoladas até a completa cicatrização das lesões, o que pode levar de duas a quatro semanas.Foto: Pixabay
-
Segundo o infectologista do Hospital Heliópolis, Juvencio Furtado, a principal forma de se prevenir do vírus é evitando o contato corporal pele a pele.Foto: Reprodução/NIAID