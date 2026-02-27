Assine
overlay
Início Gerais
ESTRAGOS EM BH

Portão de supermercado é arrastado pela enxurrada no Barreiro, em BH

Temporal provocou crateras e alagamentos no Vale do Jatobá; manhã é de muito trabalho nas ruas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/02/2026 09:54

compartilhe

SIGA
x
Crateras abertas na Avenida Agenor Nonato de Souza, umas das vias mais atingidas pelo temporal no Barreiro
Crateras abertas na Avenida Agenor Nonato de Souza, umas das vias mais atingidas pelo temporal no Barreiro crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Um portão de supermercado foi arrastado pela força da enxurrada durante o temporal que atingiu Belo Horizonte (MG) na madrugada desta sexta-feira (27/2). O caso ocorreu no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pela manhã, era possível ver crateras abertas na Avenida Agenor Nonato de Souza, onde o portão foi levado pela água. Equipes da prefeitura realizam a limpeza da via, retirando lama e pedaços de asfalto arrancados pelo temporal.

A BHTrans interditou o trecho. Motoristas que passam pela região são orientados a buscar rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.

Leia Mais

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, entre 23h30 de quinta-feira (26/2) e 3h30 desta sexta-feira, a regional Barreiro registrou 85,5 milímetros de chuva, o equivalente a 48,1% de todo o volume esperado para o mês.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ruas e avenidas do Vale do Jatobá tomadas pela água. Entre as vias mais afetadas estão a Avenida Delfino Francisco Xavier e a Rua Francisco Martins Marques.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Crateras abertas na Avenida Agenor Nonato de Souza, umas das vias mais atingidas pelo temporal no Barreiro
Portão do supermercado, que foi levado pela chuva no Barreiro, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Tópicos relacionados:

barreiro bh chuva defesa-civil enxurrada temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay