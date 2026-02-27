Portão de supermercado é arrastado pela enxurrada no Barreiro, em BH

Um portão de supermercado foi arrastado pela força da enxurrada durante o temporal que atingiu Belo Horizonte (MG) na madrugada desta sexta-feira (27/2). O caso ocorreu no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro.

Pela manhã, era possível ver crateras abertas na Avenida Agenor Nonato de Souza, onde o portão foi levado pela água. Equipes da prefeitura realizam a limpeza da via, retirando lama e pedaços de asfalto arrancados pelo temporal.

A BHTrans interditou o trecho. Motoristas que passam pela região são orientados a buscar rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, entre 23h30 de quinta-feira (26/2) e 3h30 desta sexta-feira, a regional Barreiro registrou 85,5 milímetros de chuva, o equivalente a 48,1% de todo o volume esperado para o mês.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram ruas e avenidas do Vale do Jatobá tomadas pela água. Entre as vias mais afetadas estão a Avenida Delfino Francisco Xavier e a Rua Francisco Martins Marques.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia