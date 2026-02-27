Chuvas em Juiz de Fora: mais 2 corpos foram encontrados nesta sexta (27/2)

Mais dois corpos foram encontrados nesta sexta-feira (27/2) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Com a atualização, o número de mortes provocadas pelas chuvas na região chega a 64.

Na noite dessa quinta-feira (26/2), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) havia informado 62 mortes, sendo 56 em Juiz de Fora e seis em Ubá. Com os novos registros, Juiz de Fora passa a concentrar 58 mortes.

Ainda há três pessoas desaparecidas em Juiz de Fora. As equipes atuam em três frentes de trabalho:

Bairro Paineiras, onde continuam as buscas por um homem, irmão de uma das vítimas;

Bairro JK, na Comunidade Parque Burnier;

Bairro Linhares.

Em Ubá (MG), duas pessoas seguem desaparecidas.

O número de desalojados na região chegou a 4.706 pessoas, sendo 3.500 em Juiz de Fora, 396 em Ubá e 810 em Matias Barbosa, município que também foi fortemente atingido, mas não registrou mortes até o momento.

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que a Defesa Civil já contabilizou 1.696 ocorrências desde segunda-feira (23/2), quando começaram os primeiros registros de enchentes e deslizamentos.

Em Ubá, as seis vítimas foram identificadas e os corpos liberados às famílias. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, todas morreram soterradas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado sete mortes no município, mas o número foi revisado após a corporação esclarecer que um dos óbitos, causado por eletrocussão, não foi classificado como consequência direta das chuvas.