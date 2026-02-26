Sobe para 64 o número de mortes em decorrência das chuvas na Zona da Mata

O número de mortos em decorrência das chuvas na Região da Zona da Mata mineira chegou a 64, de acordo com boletim emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 21h desta quinta-feira (26/2). São 58 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá. Do total de óbitos, 53 pessoas foram identificadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Outras nove pessoas estão desaparecidas, das quais sete em Juiz de Fora e duas em Ubá. O CBMMG informou que atendeu a 83 chamadas referentes a deslizamentos de terra, que resultaram em 239 resgatados.

Já o número atualizado de desalojados é de 5.510 pessoas, das quais 3.500 em Juiz de Fora, 1.200 em Ubá e 810 em Matias Barbosa, município que também foi fortemente atingido pelas chuvas, mas não registrou óbitos até o momento.

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que a Defesa Civil do município já contabiliza 1.696 ocorrências desde a última segunda-feira (23/2), quando ocorreram os primeiros casos de enchentes e deslizamentos de terra.

Em Ubá, as seis vítimas foram identificadas e todos os corpos foram liberados aos familiares. De acordo com a PCMG, todos morreram soterrados. Inicialmente, o CBMMG havia informado que sete pessoas haviam morrido no município, mas o número foi recalculado porque, segundo a corporação, um dos óbitos, causado por eletrocussão, não se enquadraria como consequência direta das chuvas.