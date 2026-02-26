Assine
DESASTRE CLIMÁTICO

Sobe para 64 o número de mortes em decorrência das chuvas na Zona da Mata

Nove pessoas ainda estão desaparecidas, das quais sete em Juiz de Fora e duas em Ubá

Laura Scardua
Alexandre Carneiro
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Alexandre Carneiro
Repórter
26/02/2026 21:35 - atualizado em 26/02/2026 22:13

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais buscam por vítimas de deslizamento no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora
No Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, 12 imóveis desabaram crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press

O número de mortos em decorrência das chuvas na Região da Zona da Mata mineira chegou a 64, de acordo com boletim emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 21h desta quinta-feira (26/2). São 58 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá. Do total de óbitos, 53 pessoas foram identificadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Outras nove pessoas estão desaparecidas, das quais sete em Juiz de Fora e duas em Ubá. O CBMMG informou que atendeu a 83 chamadas referentes a deslizamentos de terra, que resultaram em 239 resgatados. 

Já o número atualizado de desalojados é de 5.510 pessoas, das quais 3.500 em Juiz de Fora, 1.200 em Ubá e 810 em Matias Barbosa, município que também foi fortemente atingido pelas chuvas, mas não registrou óbitos até o momento.  

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que a Defesa Civil do município já contabiliza 1.696 ocorrências desde a última segunda-feira (23/2), quando ocorreram os primeiros casos de enchentes e deslizamentos de terra. 

Em Ubá, as seis vítimas foram identificadas e todos os corpos foram liberados aos familiares. De acordo com a PCMG, todos morreram soterrados. Inicialmente, o CBMMG havia informado que sete pessoas haviam morrido no município, mas o número foi recalculado porque, segundo a corporação, um dos óbitos, causado por eletrocussão, não se enquadraria como consequência direta das chuvas.

chuva juiz-de-fora minas-gerais mortes uba zona-da-mata

