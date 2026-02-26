Defesa Civil de Capelinha divulga alerta sobre riscos de deslizamentos

A prevenção contra os desmoronamentos em áreas de risco diante das chuvas intensas dos últimos dias é uma preocupação em Capelinha, município de 41,5 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha. A Defesa Civil da cidade divulgou um alerta à população sobre a “condição de risco alto de deslizamentos pontuais”.

No comunicado, publicado nas redes sociais da prefeitura, é destacado que a Defesa Civil recebeu comunicado da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informando que “há risco alto de eventos geológicos em Capelinha e região”. O alerta é oriundo do Índice de Risco de Deslizamento de Terra (GeoRisk) elaborado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O alerta vale por três dias, entre esta quinta-feira (26/2) e sábado (28/2).

“Áreas urbanas e rurais próximas a barrancos e encostas podem apresentar risco de deslizamento. Ao identificar qualquer alteração no terreno, saia do local e avise as autoridades”, orienta a Defesa Civil. É recomendado que as pessoas liguem para o órgão (33) 9 9908-2896.

“A população deve estar vigilante às orientações e recomendações dos órgãos competentes”, completa o comunicado.

Na publicação, a Defesa Civil ressalta que "mesmo em áreas não classificadas como de risco pelo modelo geológico, a ocorrência de chuvas intensas em curto intervalo de tempo ou a persistência de precipitações por vários dias pode elevar a suscetibilidade a deslizamentos devido à saturação do solo e à perda de estabilidade das encostas".