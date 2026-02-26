Assine
Zema anuncia envio de detentos para limpeza de ruas de Ubá após chuvas

Detentos vão ajudar a limpar as ruas da cidade da Zona da Mata, depois de forte chuva; anúncio foi feito nesta quinta-feira (26/2)

26/02/2026 17:35 - atualizado em 26/02/2026 17:39

Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata
Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata crédito: Redes sociais/Reprodução

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quinta-feira (26/2) que detentos custodiados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp-MG) vão ajudar no trabalho de limpeza de ruas tomadas pela lama da chuva em Ubá, na Zona da Mata. O anúncio foi feito por meio das redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Vamos mandar detentos a Ubá para ajudar essas pessoas, já que as ruas estão todas sujas de lama. Depois, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir o mínimo de dignidade às famílias afetadas”, afirmou Zema.

O governo também informou que vai disponibilizar colchões, roupas, kits de higiene e limpeza, além de recursos financeiros para apoiar os municípios. Foram anunciados R$ 38 milhões para Juiz de Fora e mais de R$ 8 milhões para Ubá.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou ainda que já foram doadas centenas de cestas básicas, colchões, kits de dormitório, higiene e limpeza às famílias afetadas.

Nessa quarta-feira (25/2), durante agenda oficial do governador a Ubá, uma mulher, que não foi identificada, e outros moradores da cidade cobraram providências imediatas diante dos impactos provocados pelas fortes chuvas que atingem a região.

“Não adianta! Não tem um caminhão-pipa, não tem nada! Não adianta! Vem bonitinho aqui fazer política? Aqui não!”, declarou a mulher. O episódio foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.

