BH: moradores relatam falta de vacinas contra meningite em postos de saúde

A campanha de vacinação contra a meningite em Belo Horizonte acontece, oficialmente, até amanhã (27/02). Entretanto, a falta de doses do imunizante foi registrada em pelo menos três unidades de saúde desde terça-feira (24/2).

Desde 26 de janeiro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou temporariamente a aplicação do imunizante para o público de 15 a 19 anos. Na última segunda-feira (23/2), foi divulgado que as doses estavam disponíveis nos 153 centros de saúde da capital e também no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Entretanto, usuários da rede pública de saúde da capital mineira afirmam que as doses estão em falta. Na terça-feira, uma moradora tentou levar os filhos, de 16 e 18 anos, para se imunizarem contra meningite e recebeu a informação de que as unidades estavam sem doses disponíveis. Ela conta, ainda, que já havia tentado vacinar os adolescentes há duas semanas, mas também não teve sucesso.

Segundo a mulher, que preferiu não se identificar, ela foi aos centros de saúde Padre Fernando de Melo, no Bairro Palmares; Leopoldo Chrisóstomo de Castro, no Bairro União; e Cidade Ozanan, no Ipiranga. Todos na Região Nordeste da capital. A reportagem ligou nas três unidades e os telefones estavam "fora de área ou desligado". Ao entrar em contato com uma unidade de saúde da Região Centro-Sul para saber se a mesma dispunha de doses, foi informada que não poderiam passar a informação por telefone.

Ao Estado de Minas, uma pessoa, que também não quis se identificar, disse que não conseguiu ser imunizada na unidade do Bairro Palmares, pois a vacinação foi encerrada por volta das 15h.

A vacina ACWY, que está sendo aplicada nesta campanha, previne meningites e doenças meningocócicas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y. De acordo com a PBH, do início da ampliação até 23 de fevereiro foram aplicadas 449 doses.

Este ano foram confirmados dois casos de meningite e uma morte. Em 2025, a capital chegou a um total de 252 registros e 37 óbitos.

O Estado de Minas questionou a Secretaria Municipal de Saúde sobre a falta do imunizante nos Centros de Saúde citados, mas, até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta.

Esquema vacinal

No calendário regular de imunização do SUS, o esquema vacinal contra meningite prevê duas doses, aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses. O imunizante também é administrado em adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, conforme o histórico vacinal.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

De acordo com a PBH, a cobertura vacinal contra meningite no município está em 94,7% entre os menores de 1 ano.