Vacina contra chikungunya começa a ser aplicada em MG, veja quem pode tomar
Mais de 28 mil doses do imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan chegam em Minas e começam a ser aplicadas. Ao todo, quatro cidades recebem a vacina
Minas Gerais começa a vacinar contra a chikungunya, arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, nesta segunda-feira (23/2). As primeiras cidades a receber o imunizante são Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Congonhas, na Região Central do estado. Em seguida, Santa Luzia e Sete Lagoas, também na Grande BH, receberão as doses da vacina.
O imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva, pode ser aplicado em pessoas de 18 a 59 anos que sejam moradoras das cidades em questão. As pessoas também devem atender os seguintes critérios: não ser gestante e/ou lactante; não possuir imunodeficiências ou imunossupressão; não estar fazendo quimioterapia ou radioterapia, nem ter feito transplante; não possuir comorbidades mal controladas, ou mais de uma comorbidade.
Até sexta-feira (20/2), 1.535 casos prováveis de chikungunya foram contabilizados neste ano, sendo 1.001 confirmados. Apesar de não haver mortes em decorrência da doença, a situação acende um alerta. Segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, entre 2024 e 2025 Sabará contabilizou 590 casos de chikungunya, enquanto Congonhas teve 73.
Além dos municípios mineiros, cidades de Sergipe e Ceará, no Nordeste, também receberão o imunizante, que começou a ser aplicado em São Paulo no início de fevereiro. Os municípios foram selecionados a partir de um estudo epidemiológico, que utilizou um modelo matemático para predizer as regiões com maior risco de apresentar surtos de chikungunya entre 2025 e 2027.
Durante a aplicação da vacinação em Sabará, na Grande BH, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Fábio Baccheretti, disse que o cenário não é preocupante no estado, mas é importante que a população se vacine para prevenir uma epidemia.
"Hoje [o quadro da doença] não é preocupante, se concentra muito no Triângulo Mineiro. Ainda estamos na época de aumento das arboviroses", disse o chefe da pasta.
Como funciona a vacina?
A vacina do Butantan contra a chikungunya é a primeira do mundo a ser disponibilizada para prevenir a doença. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025, ela teve sua segurança e capacidade de gerar anticorpos comprovados em estudos clínicos feitos nos Estados Unidos e publicados na revista científica The Lancet. Dos quatro mil voluntários adultos que participaram da pesquisa, 98,9% produziram anticorpos neutralizantes. Além do Brasil, o imunizante também foi aprovado para uso no Canadá, Reino Unido e Europa.
Por ser desenvolvido com tecnologia de vírus atenuado, o imunizante não é indicado para pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas, pessoas que tenham mais de uma condição médica crônica ou mal controlada (comorbidades) e mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Entre as principais reações adversas que podem ocorrer após a aplicação da vacina estão dor de cabeça, enjoo, cansaço, dor muscular, dor nas articulações, febre e reações no local da injeção, como sensibilidade, dor, vermelhidão, endurecimento, inchaço.
Quais são os sintomas da doença?
- Febre
- Dores musculares
- Dor de cabeça
- Dores intensas nas articulações
- Manchas vermelhas pelo corpo
- Dor atrás dos olhos
- Dor nas costas
- Conjuntivite não-purulenta
- Náuseas e vômitos
- Edema nas articulações (geralmente as mesmas afetadas pela dor intensa)
- Prurido (coceira) na pele, que pode ser generalizada, ou localizada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés
- Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)
- Dor de garganta
- Calafrios
Como é feito o tratamento da chikungunya?
O tratamento da doença é feito de acordo com os sintomas. Até o momento, não há tratamento antiviral específico para a doença e, por isso, a terapia utilizada é analgesia e suporte. De acordo com o Ministério da Saúde, é necessário estimular a hidratação oral dos pacientes e a escolha dos medicamentos devem ser realizadas depois de uma avaliação do quadro clínico do paciente.
Em casos de comprometimento musculoesquelético importante, e sob avaliação médica, pode ser recomendada a fisioterapia. A doença é conhecida por causar fortes dores nas articulações, se tornando crônica e com duração de meses a anos em algumas pessoas e, consequentemente, dificultar a realização das tarefas do dia a dia. A vacinação em massa pode ajudar a impedir o quadro grave da chikungunya.