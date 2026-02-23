Vacina contra chikungunya começa a ser aplicada em MG, veja quem pode tomar

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Minas Gerais começa a vacinar contra a chikungunya, arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, nesta segunda-feira (23/2). As primeiras cidades a receber o imunizante são Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Congonhas, na Região Central do estado. Em seguida, Santa Luzia e Sete Lagoas, também na Grande BH, receberão as doses da vacina.

O imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica franco-austríaca Valneva, pode ser aplicado em pessoas de 18 a 59 anos que sejam moradoras das cidades em questão. As pessoas também devem atender os seguintes critérios: não ser gestante e/ou lactante; não possuir imunodeficiências ou imunossupressão; não estar fazendo quimioterapia ou radioterapia, nem ter feito transplante; não possuir comorbidades mal controladas, ou mais de uma comorbidade.

Até sexta-feira (20/2), 1.535 casos prováveis de chikungunya foram contabilizados neste ano, sendo 1.001 confirmados. Apesar de não haver mortes em decorrência da doença, a situação acende um alerta. Segundo dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, entre 2024 e 2025 Sabará contabilizou 590 casos de chikungunya, enquanto Congonhas teve 73.

Além dos municípios mineiros, cidades de Sergipe e Ceará, no Nordeste, também receberão o imunizante, que começou a ser aplicado em São Paulo no início de fevereiro. Os municípios foram selecionados a partir de um estudo epidemiológico, que utilizou um modelo matemático para predizer as regiões com maior risco de apresentar surtos de chikungunya entre 2025 e 2027.

Durante a aplicação da vacinação em Sabará, na Grande BH, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Fábio Baccheretti, disse que o cenário não é preocupante no estado, mas é importante que a população se vacine para prevenir uma epidemia.

"Hoje [o quadro da doença] não é preocupante, se concentra muito no Triângulo Mineiro. Ainda estamos na época de aumento das arboviroses", disse o chefe da pasta.

Como funciona a vacina?

A vacina do Butantan contra a chikungunya é a primeira do mundo a ser disponibilizada para prevenir a doença. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025, ela teve sua segurança e capacidade de gerar anticorpos comprovados em estudos clínicos feitos nos Estados Unidos e publicados na revista científica The Lancet. Dos quatro mil voluntários adultos que participaram da pesquisa, 98,9% produziram anticorpos neutralizantes. Além do Brasil, o imunizante também foi aprovado para uso no Canadá, Reino Unido e Europa.

Por ser desenvolvido com tecnologia de vírus atenuado, o imunizante não é indicado para pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas, pessoas que tenham mais de uma condição médica crônica ou mal controlada (comorbidades) e mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Entre as principais reações adversas que podem ocorrer após a aplicação da vacina estão dor de cabeça, enjoo, cansaço, dor muscular, dor nas articulações, febre e reações no local da injeção, como sensibilidade, dor, vermelhidão, endurecimento, inchaço.

Quais são os sintomas da doença?

Febre

Dores musculares

Dor de cabeça

Dores intensas nas articulações

Manchas vermelhas pelo corpo

Dor atrás dos olhos

Dor nas costas

Conjuntivite não-purulenta

Náuseas e vômitos

Edema nas articulações (geralmente as mesmas afetadas pela dor intensa)

Prurido (coceira) na pele, que pode ser generalizada, ou localizada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés

Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)

Dor de garganta

Calafrios

Como é feito o tratamento da chikungunya?

O tratamento da doença é feito de acordo com os sintomas. Até o momento, não há tratamento antiviral específico para a doença e, por isso, a terapia utilizada é analgesia e suporte. De acordo com o Ministério da Saúde, é necessário estimular a hidratação oral dos pacientes e a escolha dos medicamentos devem ser realizadas depois de uma avaliação do quadro clínico do paciente.

Em casos de comprometimento musculoesquelético importante, e sob avaliação médica, pode ser recomendada a fisioterapia. A doença é conhecida por causar fortes dores nas articulações, se tornando crônica e com duração de meses a anos em algumas pessoas e, consequentemente, dificultar a realização das tarefas do dia a dia. A vacinação em massa pode ajudar a impedir o quadro grave da chikungunya.