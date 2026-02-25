Hospitais de BH aderem a programa federal e passam a atender pelo SUS

Os hospitais da Baleia, Sofia Feldman e da Associação Mario Pena, localizados em Belo Horizonte, aderiram, nesta quarta-feira (25/2), ao programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde. Com a entrada na ação do governo federal, as três unidades aumentam a oferta de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo do Agora Tem Especialistas é aumentar a capacidade de atendimento da rede pública a fim de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. A previsão da pasta é que a entrada dos três hospitais finatrópicos no programa resulte em 16,3 mil novas cirurgias e procedimentos ambulatoriais por ano no estado.

O programa Agora Tem Especialistas prevê que, em contrapartida à prestação dos serviços de saúde de média e alta complexidade, os hospitais recebam créditos financeiros para pagamento de tributos federais vencidos ou a vencer. Segundo o Ministério da Saúde, os atendimentos que serão ofertados pelas três unidades de saúde de belo Horizonte equivalem a R$ 14,4 milhões.

Com a adesão dos hospitais da Baleia, Sofia Feldman e da Associação Mario Pena ao programa federal, Minas Gerrais passou a ter 14 hospitais, privados e filantrópicos, prestando atendimentos pelo SUS por meio do programa.

A diretora-adjunta do Agora Tem Especialistas, Ana Luísa Guimarães, antevê que a entrada desses hospitais no programa do Ministério da Saúde resultará em uma redução do tempo de espera por serviços de saúde, inclusive para pacientes que já estão na fila. "A rede de saúde privada atua de forma complementar, ampliando, para o SUS, a oferta de consultas, exames e cirurgias de média e alta complexidade", explica.

Ana Luísa afirma que o programa permitiu realizar cerca de 500 mil novos procedimentos cirúrgicos por ano no estado. "Se a gente olhar para 2022, nós tínhamos cerca de 700 mil cirurgias eletivas, e a gente vem, em 2025, para mais de um milhão de cirurgias cirurgias realizadas em Minas Gerais, alcançando o nosso recorde nacional, que foi de 14,7 milhões de cirurgias", diz.