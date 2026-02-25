Assine
FECHADA COM CHAVE

Fiscalização flagra emagrecedores e anabolizantes em gaveta de academia

A Vigilância Sanitária encontrou frascos do medicamento Tirzepatida e anabolizantes, armazenados de maneira irregular e sem documentação

VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
25/02/2026 18:52 - atualizado em 25/02/2026 18:55

Vigilância Sanitária
Emagrecedores crédito: Vigilância Sanitária

A Vigilância Sanitária de Patos de Minas apreendeu medicamentos de origem irregular e substâncias anabolizantes durante fiscalização em uma academia do Município. A ação foi motivada por uma denúncia de comercialização ilegal dos produtos no local. O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Prefeitura, a equipe técnica encontrou frascos do medicamento Tirzepatida - vendido como Mounjauro - além de anabolizantes, armazenados de maneira irregular e sem comprovação de origem lícita.

O material estava em uma gaveta trancada da academia. Ainda conforme a Vigilância Sanitária, parte dos produtos apreendidos era proveniente do Paraguai. 

A Tirzepatida identificada no local possui importação proibida e comercialização vedada no Brasil.
Diante das irregularidades constatadas, todos os medicamentos foram interditados e apreendidos. A academia, no entanto, permaneceu funcionando normalmente, já que a medida sanitária foi direcionada exclusivamente aos produtos irregulares encontrados durante a fiscalização.

Em razão da natureza da infração e da origem estrangeira dos medicamentos, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o proprietário do estabelecimento à Delegacia de Polícia Civil. Os materiais apreendidos serão encaminhados às autoridades competentes para continuidade das investigações.

