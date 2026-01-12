Mounjaro falsificado: como saber se seu remédio é original e seguro

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A farmacêutica Eli Lilly lançou uma ferramenta online para ajudar pacientes a verificar se o medicamento Mounjaro é original. A iniciativa visa proteger os usuários contra produtos falsificados que têm sido vendidos ilegalmente no Brasil, representando um risco significativo para a saúde pública.

O Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar diabetes tipo 2, obesidade e apneia obstrutiva do sono. A popularidade do remédio atraiu a atenção de criminosos, que produzem e comercializam versões irregulares.

Como funciona a verificação

A nova plataforma, chamada LillyScan, permite que qualquer pessoa confirme a autenticidade do produto de forma simples e rápida. Ao escanear o QR Code presente na embalagem do Mounjaro, o sistema cruza as informações e verifica se o número de série corresponde a um lote fabricado e distribuído oficialmente pela empresa no país.

Essa camada extra de segurança foi desenvolvida para dar mais tranquilidade aos pacientes, que agora contam com um método direto para checar a procedência do medicamento antes de utilizá-lo. O acesso à ferramenta é gratuito e pode ser feito por qualquer celular com câmera.

Sinais de alerta de um Mounjaro falso

Além de usar a nova ferramenta, os consumidores devem ficar atentos a outros detalhes que podem indicar uma falsificação. Versões irregulares frequentemente apresentam problemas na embalagem ou são vendidas de maneira suspeita. Fique atento aos seguintes pontos:

QR Code: se o código estiver borrado, ilegível ou simplesmente não existir na caixa, desconfie.

Nome do produto: produtos vendidos apenas como “tirzepatida” não são Mounjaro e não foram fabricados pela Lilly, portanto não possuem aprovação da Anvisa.

Anvisa alerta que Ozempic e Mounjaro podem trazer riscos em anestesias

Local de venda: o medicamento original só pode ser vendido em farmácias licenciadas. Evite comprar em redes sociais ou sites não autorizados.

Exigência de receita: Mounjaro é um medicamento de venda controlada. A compra legal exige a apresentação e retenção da receita médica.

Produtos falsificados ou manipulados em laboratórios clandestinos não passam por nenhum controle de qualidade. Eles podem conter a dosagem errada, outra substância, ou até mesmo contaminações por bactérias e outras impurezas, causando graves problemas de saúde.

A Lilly reforça que o Mounjaro original é um medicamento vendido apenas sob prescrição, com retenção de receita, e deve ser adquirido exclusivamente em farmácias licenciadas.