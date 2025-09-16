Doses mais altas do Mounjaro chegam ao país; preço pode chegar a R$ 3,6 mil

Doses de 7,5 mg e 10 mg de Mounjaro (tirzepatida) começam a ser vendidas no Brasil nesta segunda quinzena de setembro e na segunda metade de outubro, respectivamente. Pacientes contarão agora com quatro opções de dosagem: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg e 10 mg.

O Mounjaro foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste ano para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, com sobrepeso com comorbidades e com obesidade.

Quanto está custando?

Segundo a farmacêutica Eli Lilly, uma caixa com quatro canetas, correspondente a um mês de tratamento, terá preço máximo de R$ 3.175 (7,5 mg) e R$ 3.645 (10 mg).

Dentro do programa "Lilly Melhor Para Você', custarão R$ 2.599 (7,5 mg) e R$ 2.999 (10 mg) no e-commerce e R$ 2.699 (7,5 mg) e R$ 3.099 (10 mg) nas lojas físicas. O programa, voltado a pacientes que receberam prescrição médica, tem inscrição gratuita.

Bruno Halper, vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), afirma que as novas doses levam a uma maior eficácia do tratamento de perda de peso ou de controle dos níveis de açúcar no sangue de pacientes com diabetes.

O endocrinologista diz ainda que a maior eficácia reduz o risco de o paciente desenvolver doenças ou sintomas associados à obesidade e ao diabetes, como apneia do sono e doenças cardiovasculares.

A dose mais alta de tirzepatida, de 15 mg, ainda não está disponível no mercado brasileiro. Segundo Halper, contudo, o ganho ao passar de 10 mg para 15 mg é menos evidente do que o observado no aumento de 5 mg para 10 mg.

"Ter opções terapêuticas intermediárias, como a de 7,5 mg e a de 10 mg, certamente ajudará muitos pacientes a atingir suas metas individuais de glicemia, peso e outros objetivos clínicos."

Existem atualmente três medicações injetáveis aprovadas no Brasil para tratamento de obesidade e diabetes tipo 2:

Liraglutida (uso diário)

(uso diário) Semaglutida (uso semanal)

Tirzepatida (uso semanal)

Todas comercializadas em diferentes dosagens, preços e nomes, como Saxenda, Olire, Wegovy, Ozempic e Mounjaro.