Pesquisa no Google por canetas emagrecedoras supera busca por dieta

O início das vendas do medicamento Olire, também conhecido como Ozempic brasileiro, fez com que disparassem as buscas por liraglutida, com alta de 1.100% nos primeiros sete dias de agosto, segundo dados do Google Trends.

Apesar da recente alta nas buscas por Olire, o interesse por medicamentos emagrecedores não é novidade. Neste ano, "remédio para emagrecer" já é a versão mais buscada no Google entre as consultas relacionadas a perda de peso, com mais interesse do que "dieta para emagrecer".

De aplicação diária, a liraglutida é um análogo do GLP-1, hormônio produzido no intestino que atua no controle dos níveis de glicose no sangue e nos mecanismos de saciedade. É o mesmo princípio ativo usado nos medicamentos Victoza e Saxenda, da Novo Nordisk, e da caneta brasileira, que chegou às farmácias em 4 de agosto, data que o assunto atingiu o pico de buscas no Google.

Outros termos também se destacam no buscador, como "ozempic para emagrecer", em 4º lugar, "mounjaro para emagrecer", em 7º, e "injeção para emagrecer", em 8º. Opções sem remédios ficam em segundo plano. "Chá para emagrecer", em 2º lugar, "treino para emagrecer", em 9º e "suco para emagrecer", em 10º.

As consultas pelo nome de medicamentos para perda de peso (Ozempic, Wegovy, Mounjaro e outros) também registram tendência de crescimento ao longo do ano, com alta de 80% no Brasil.

Da mesma forma, a partir de agosto, o termo "canetas emagrecedoras" ultrapassou "dietas" em volume de buscas. O período de aumento corresponde ao início das vendas do Olire, considerado a versão mais barata de tratamentos da obesidade.

Para dar a dimensão do volume de buscas, dados do Google Trends mostram ainda que o Brasil ocupa a 4ª posição do ranking mundial de interesse pela tirzepatida, substância ativa do Mounjaro e do Zepbound, e está em 8º lugar nas consultas pela semaglutida -ativo do Ozempic, do Wegovy e do Rybelsus.

Entre as perguntas mais buscadas em 2025 sobre medicamentos para perder peso, "o que é Mounjaro" lidera, seguido por "para que serve Ozempic" e "orlistate, para que serve?". Então, confira aqui as respostas exatas para estas perguntas e outras.