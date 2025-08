Canetas emagrecedoras nacionais chegam às farmácias; saiba quanto custam

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

No ínicio da semana, no dia 4 de agosto, a farmacêutica brasileira EMS lançou no mercado as primeiras canetas emagrecedoras totalmente produzidas no Brasil. As canetas Olire e Lirux, respectivamente voltadas para emagrecimento e para o tratamento de diabetes tipo 2, chegam ao mercado para competir com os medicamentos importados, conhecidos pelo seu alto custo.

O preço das novas canetas, que tem como o princípio ativo a liraglutida, varia de acordo com a embalagem e a dosagem, com valores buscam tornar o tratamento mais acessível. A Olire, destinada ao emagrecimento, está sendo comercializada por R$ 307,26 em sua versão com 1 caneta e R$ 760,61 para a caixa com 3 canetas. Já a Lirux, indicada para o tratamento de diabetes tipo 2, tem o preço de R$ 507,07 pela caixa com 2 canetas.

A concentração é de 6 mg/ml. De acordo com a EMS, a dosagem indicada para o Lirux pode chegar a 1,8 mg por dia, enquanto a do Olire pode ser de até 3 mg.

A distribuição da Olire e Lirux começou em algumas redes de farmácias, com foco inicial nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, com previsão de expansão para outras regiões até o final de 2025. A fabricante planeja produzir 250 mil unidades de ambos medicamentos até dezembro. Além disso, a empresa espera que até agosto de 2026 sejam distribuídas meio milhão de unidades dessas canetas em todo o país.

Concorrentes

As outras canetas emagrecedoras, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, que já são populares no Brasil, têm preços que variam de acordo com a dosagem e a farmácia, mas continuam sendo significativamente mais caros. O Ozempic, por exemplo, tem o custo médio de R$ 999,00 para a dose de 1 mg, podendo chegar até R$ 1.099,00 nas farmácias físicas. Já o Wegovy, que também tem como princípio ativo a semaglutida, chega a custar R$ 1.399,00 na versão de 1,7 mg e R$ 1.799,00 na versão de 2,4 mg. O Mounjaro, outra alternativa no mercado, varia entre R$ 1.406,00 e R$ 2.384,00 por caixa com 4 canetas, dependendo da dosagem.

Mas a diferença entre as canetas nacionais e as importadas está não só no preço, também está na eficácia e na posologia. O Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro são aplicados semanalmente e têm mostrado resultados expressivos na redução de peso. Estudos apontam que pacientes que utilizam essas medicações podem perder de 15% a 25% do peso corporal em um ano de tratamento. Já as canetas nacionais Olire e Lirux têm aplicação diária e demonstraram resultados de perda de peso de cerca de 8% ao longo de um ano. Apesar de uma eficácia ligeiramente menor, a versão nacional representa uma opção de baixo custo.

Vale destacar que, como qualquer tratamento de emagrecimento, é fundamental que os pacientes consultem especialistas antes de iniciar o uso de qualquer uma dessas canetas, seja ela nacional ou importada. Isso porque o uso inadequado e sem acompanhamento médico pode gerar efeitos adversos e comprometer a saúde do paciente.