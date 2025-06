Chá natural reduz efeitos gastrointestinais de canetas emagrecedoras

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Entrou em vigor, na última segunda-feira (24/6), a norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que determina a retenção de receitas para medicamentos à base de análogos do GLP-1, como a semaglutida e a liraglutida. Usadas inicialmente para tratar diabetes tipo 2, as chamadas “canetas emagrecedoras” se popularizaram como aliadas no combate à obesidade.

Mas, junto aos resultados no controle do peso, vêm também os efeitos colaterais, entre os principais, desconfortos gastrointestinais como náusea, azia, diarreia e, em casos mais graves, a chamada gastroparesia, uma espécie de paralisia do estômago.

Enquanto isso, crescem alternativas que buscam aliviar os efeitos adversos causados pelo uso contínuo dessas substâncias. Um dos caminhos tem sido o uso de produtos naturais com ação digestiva, como o chá. Ingredientes tradicionalmente usados para aliviar náuseas e estimular a digestão voltaram ao foco de consumidores e fabricantes. É o caso do VidaFit, chá recém-lançado pela Felicitea, marca brasileira voltada para cafés e chás 100% naturais.

Com uma combinação de capim-cidró, chá preto, hortelã, lavanda, louro, cravo, gengibre e funcho, o produto foi pensado especificamente para quem utiliza medicamentos injetáveis para emagrecimento. A proposta é oferecer alívio para os desconfortos estomacais mais comuns durante o tratamento, como enjoos e azia.

O chá faz parte da Linha Elas, lançada oficialmente durante a NaturalTech, em São Paulo, maior feira de produtos saudáveis da América Latina. A coleção foi criada para acompanhar diferentes fases da vida da mulher, da maternidade à menopausa, com chás que priorizam funcionalidade e bem-estar.

Segundo Fernando Reis Costa, fundador da marca, a criação do produto partiu da escuta ativa do público e da constatação de uma lacuna no mercado. “A linha nasce do desejo de acolher, apoiar e valorizar a saúde feminina”, afirma. “Há vários efeitos colaterais, incluindo a azia e os enjoos. O mercado está mudando pela necessidade, e com isso estamos auxiliando, trazendo mais conforto estomacal com uma formulação natural.”

A Felicitea apresentou a nova linha na NaturalTech, maior feira de produtos saudáveis da América Latina Felicitea/Divulgação

Fernando destaca ainda um diferencial importante: a concentração de ervas. “68% dos consumidores usam dois sachês por vez. A gente trouxe uma solução com o dobro de ervas por sachê. O produto entrega volume e propriedades da matéria-prima de forma mais eficaz.”

Problemas estomacais

Dados da Vigitel Brasil, de 2019, mostram que o excesso de peso já atinge mais de 50% das mulheres brasileiras. A obesidade afeta 20,7% do público. Com isso, cresce também o uso das canetas para emagrecimento e, consequentemente, a busca por formas de lidar com seus efeitos colaterais. Estudos recentes, como o publicado na revista "Nature Medicine", apontam que os medicamentos análogos ao GLP-1 podem reduzir o risco de mais de 40 doenças, mas também provocam efeitos gastrointestinais em parte dos usuários.

O epidemiologista Ziyad Al-Aly, principal autor do estudo, declarou que os problemas estomacais estão entre os efeitos adversos mais recorrentes. “Isso foi bem documentado na pesquisa e de forma anedótica. Nosso estudo confirmou tais descobertas”, afirmou.

Nesse cenário, produtos naturais têm ganhado espaço como aliados. Embora não substituam o acompanhamento médico, chás naturais podem colaborar com o alívio de sintomas leves e com o equilíbrio do organismo durante o processo de emagrecimento.

“O público validou a proposta”, diz Fernando. “Estamos entregando saudabilidade com um produto funcional, sem conservantes ou aromatizantes artificiais, com um volume que respeita a potência da matéria-prima.”