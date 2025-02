O que tem dentro da sua caneta emagrecedora? Nutróloga alerta para perigos

Você sabe o que está injetando no seu corpo? A febre dos medicamentos injetáveis para emagrecimento tem levado muitas pessoas a procurarem alternativas mais acessíveis, mas a busca pelo corpo dos sonhos pode esconder um perigo invisível. Recentemente, um passageiro foi flagrado no Aeroporto de Fortaleza carregando mais de 30 canetas de Mounjaro escondidas no corpo. O problema? Essas versões clandestinas podem estar adulteradas, contaminadas ou sem qualquer efeito terapêutico.

Por que o perigo é tão grande?

As canetas como Mounjaro, Ozempic e Saxenda contêm fórmulas sensíveis que exigem armazenamento refrigerado entre 2ºC e 8ºC. Se essa condição não for respeitada, o medicamento perde o efeito e pode causar reações inesperadas no organismo.

Mas o maior risco está na possibilidade de falsificação. Essas canetas podem ser adulteradas, com a fórmula substituída por substâncias desconhecidas ou diluídas com produtos perigosos. Quem compra de vendedores não autorizados simplesmente não sabe o que está aplicando no próprio corpo.

Como identificar um medicamento seguro?

Se você está considerando o uso de canetas injetáveis para emagrecimento, fique atento(a) a essas recomendações:

Preço muito baixo? Cuidado! Medicamentos originais têm um custo elevado. Se a oferta parecer boa demais para ser verdade, pode ser um golpe.

Compre apenas em farmácias e sites autorizados. Jamais adquira remédios em redes sociais ou de vendedores informais.

Armazenamento importa! Se não for refrigerado corretamente, o medicamento pode perder o efeito e causar danos à saúde.

Nunca compartilhe sua caneta! O uso deve ser individual e sempre com prescrição médica.

A busca por um corpo mais saudável deve vir acompanhada de informação e segurança. Segundo alerta da nutróloga, medicamentos para emagrecimento não são produtos estéticos, são tratamentos médicos que exigem acompanhamento especializado. “Quem compra de fontes não confiáveis está assumindo um risco enorme para a própria saúde”.