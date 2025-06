Mounjaro some das farmácias, e fabricante fala em 'demanda sem precedentes'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas redes de drogarias já registram falta do medicamento Mounjaro (tirzepartida) após nova indicação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que nesta segunda-feira (9/6) autorizou a prescrição do tratamento também para obesidade e sobrepeso. Até então, havia aprovação apenas para diabetes tipo 2.

Até as 15h desta terça (10/6), todas as dosagens do medicamento estavam em falta nos sites das farmácias do grupo RD (Drogasil e Droga Raia). Em outras redes, como DPSP (Drogarias São Paulo e Pacheco), o medicamento estava disponível apenas na concentração de 2,5 mg.

Em nota, a Eli Lilly, que fabrica o Mounjaro, afirma que o lançamento do fármaco apresentou uma demanda "sem precedentes" no país e que há "disponibilidade intermitente das dosagens de 2,5 mg e 5 mg".

"O lançamento no Brasil, em maio deste ano, apresentou uma demanda sem precedentes. Apesar de termos fornecido um volume consideravelmente maior do que a demanda esperada, essa superou qualquer expectativa, e atualmente estamos enfrentando disponibilidade intermitente das dosagens de 2,5 mg e 5 mg de Mounjaro no Brasil", diz a fabricante.

A farmacêutica ainda afirma "reconhecer que essa situação pode vir a causar uma interrupção no tratamento do diabetes tipo 2 e gerar frustrações em quem está em uso do medicamento".

"Já garantimos a importação de volumes adicionais de Mounjaro para o Brasil e estamos trabalhando com propósito e urgência para estabilizar o abastecimento, sempre garantindo que a segurança dos pacientes seja uma prioridade e que nossos padrões de qualidade sejam mantidos. A Lilly está otimista de que, em breve, será capaz de resolver essa questão temporária de disponibilidade, uma vez que receberemos cargas mensais de Mounjaro no Brasil."

Na nota, a empresa acrescenta que está trabalhando para reabastecer os estoques, mas admite que "desafios de abastecimento intermitente podem persistir nas próximas semanas".

Por fim, diz que a Anvisa já foi avisada sobre o problema de fornecimento e "enfatiza que a disponibilidade intermitente não está relacionada a problemas de qualidade".

A reportagem também entrou em contato com as redes de farmácia. O grupo RD afirmou que não está falando sobre o tema, e a DPSP, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Aos pacientes que estiverem com dificuldade de encontrar o medicamento, a Eli Lilly recomenda entrar em contato com diferentes drogarias para avaliar a disponibilidade. A farmacêutica ainda reforça que o Mounjaro "deve ser usado sob prescrição médica e só é encontrado nas principais redes de farmácia".

A tirzepatida atua nos receptores GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon) e GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose), hormônios intestinais que auxiliam no controle do metabolismo energético, especialmente na regulação da glicose e do apetite.