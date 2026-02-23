Assine
BELO HORIZONTE

Meningite: vacinação para público de 15 a 19 anos vai até sexta (27/2)

Doses estão disponíveis nos 153 centros de saúde da capital mineira e também no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
23/02/2026 19:04

Imunizantes contra meningite meningocócica estão disponíveis na rede pública de saúde
Imunizantes contra meningite meningocócica estão disponíveis na rede pública de saúde de Belo Horizonte crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press – 7/3/19

A ampliação da vacinação temporária contra meningite para o público de 15 a 19 anos em Belo Horizonte termina na próxima sexta-feira (27/2). As doses estão disponíveis nos 153 centros de saúde da capital mineira e também no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a ação tem como objetivo garantir a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal no município. O Executivo municipal informa que, desde o início da estratégia, que segue recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foram aplicadas 449 doses do imunizante. 

Cabe destacar que a vacina ACWY previne meningites e doenças meningocócicas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Esquema vacinal

No calendário regular de imunização do SUS, o esquema vacinal contra meningite prevê duas doses, aos 3 e aos 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses. O imunizante também é administrado em adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, conforme o histórico vacinal.

Atualmente, segundo informações da PBH, a cobertura vacinal contra meningite está em 94,7% entre os menores de 1 ano.

Estado de Minas

Estado de Minas

