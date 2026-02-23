Após quase um ano fechado, restaurante popular reabre no Centro de BH

O Restaurante Popular I Herbert de Souza reabriu as portas para o público geral no Centro de Belo Horizonte (MG) nesta segunda-feira (23/2), após quase 9 meses fechado para reformas.

Desde junho de 2025, a unidade, localizada na Avenida do Contorno, 11.484, próxima à rodoviária, funcionava somente para a entrega de marmitex para a população em situação de rua. Agora, será a vez do Restaurante Popular Josué de Castro, localizado na região hospitalar, fechar para a reforma.

Com 31 anos de atividade, o restaurante popular do Centro - o primeiro da capital - serve duas mil refeições todos os dias, entre café da manhã, almoço e jantar. Somente para as pessoas em situação de rua, são servidas mais de mil refeições diariamente. Em um ano, a estimativa é de que o refeitório sirva mais de quinhentas mil refeições no total.

As obras no Restaurante Popular Herbert de Souza tiveram início em novembro de 2024, mas o refeitório só fechou no dia 2 de junho de 2025, para reforma da cozinha. Desde então, o espaço ficou aberto somente para a entrega de marmitex no café da manhã, almoço e jantar para a população em situação de rua. Durante esse período, foram servidas 152.996 refeições, produzidas nas cozinhas dos outros restaurantes populares de BH.

Até a reabertura nesta segunda-feira (23/2), os demais usuários, incluindo as unidades de apoio socioassistenciais, estavam sendo atendidos pelo Restaurante Popular Josué de Castro, localizado na área hospitalar, que também oferece café da manhã, almoço e jantar.

Segundo Joyce Andrade Batista, Gerente de Gestão dos Restaurantes e Refeitórios Populares da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o fechamento do Herbert de Souza aumentou a demanda nos outros restaurantes mais próximos - o Restaurante Popular II Josué de Castro, na região hospitalar e o Refeitório Popular da Câmara Municipal - embora esse aumento não tenha sido muito significativo.

À época do fechamento do Restaurante Popular Herbert de Souza, alguns usuários reclamaram da mudança, principalmente pela distância entre as unidades. Entrevistado pelo Estado de Minas, José Carlos Pereira, morador de Ribeirão das Neves (MG), disse: “Eu me pergunto: de novo, reforma? E pra levar pra área hospitalar? É loucura. Jamais vou lá. É muito longe e fica caro pagar ônibus. Vai me desfalcar muito”, lamentou, na época.

Por sua vez, a retomada do atendimento no Centro acabou beneficiando quem trabalha na região e agora pode fazer um caminho mais curto para almoçar. É o caso do Potiguara, que relatou que costuma se deslocar para almoçar no Refeitório Popular da Câmara Municipal e que visitou o Restaurante Popular Herbert de Souza pela primeira vez no dia da reabertura: “Primeira vez que eu venho aqui. É mais perto pra mim. Trabalho no Centro, venho aqui mais rápido. Muito bom”, disse. A Rosângela também acabou conhecendo o restaurante popular por acaso, porque estava na região e gostou da experiência: “Nem sabia que estava reabrindo hoje, foi tudo novidade para mim, mas achei muito bom! Comida boa, as meninas muito bacanas, atendem a gente com o maior carinho, muito tranquilo”, disse.

Restaurante Popular I, no Centro retoma as atividades nesta segunda-feira (23/2) Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Alguns usuários também relataram estar satisfeitos também com a entrega do espaço do refeitório, que estava parcialmente fechado. “Agora a gente pode sentar, comer de boa, tomar uma água. Bem melhor do que pegar a marmita e sair andando com a comida na mão”, diz Cláudio Oliveira, de Ribeirão das Neves, que almoça no restaurante popular todos os dias há 20 anos e que, durante o fechamento, continuou recebendo as refeições, através da distribuição de marmitas. Em relação à reforma em si, Cláudio afirma que não percebeu grandes mudanças: “Para mim, não fez diferença nenhuma”, afirmou. O Luiz Carlos, de 69 anos, que frequenta o restaurante há 4 anos, também ficou feliz com a reabertura oficial: “Está bem mais organizado, isso aqui estava um caos antes”.



Mudanças estruturais

Restaurante Popular I, no Centro retoma as atividades nesta segunda-feira (23/2) Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Boa parte das mudanças ocorreu na cozinha, onde foi feita a troca do sistema hidráulico e de gás, instalação de sistema de escoamento de água das pias e a substituição do piso e de azulejos quebrados. Foram reformados também os banheiros masculinos e femininos para os usuários, incluindo os exclusivos para pessoas com deficiência e um fraldário.

As câmaras de alimentos e o açougue também passaram por reforma, troca de revestimentos, manutenção das portas, revisão da parte elétrica e encanamento para pias e sifão.

Mais reformas

A reabertura oficial do Restaurante Popular I Herbert de Souza não significa que a obra tenha acabado. Embora a parte da cozinha tenha sido concluída, ainda serão feitas algumas mudanças na área externa do restaurante, no estacionamento, na sala de nutrição, no almoxarifado e no vestiário dos funcionários, sem comprometer o atendimento à população.

Com a abertura da unidade do Centro, agora é a vez da unidade na região hospitalar, fechar para a reforma, começando já nesta segunda-feira (23/2). A unidade passará a atender exclusivamente a população em situação de rua com o fornecimento de marmitex, no café da manhã, almoço e jantar. A previsão é de que o restaurante seja reaberto em julho de 2026, com o término geral da obra está previsto para outubro deste ano.



Restaurantes Populares de BH

A capital mineira tem atualmente quatro unidades:

Centro (Restaurante Popular I – Herbert de Souza);

Região Hospitalar (Restaurante Popular II - Josué de Castro);

uma em Venda Nova;

e outra no Barreiro.

Juntas, elas servem cerca de 10 mil refeições por dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essas unidades funcionam de segunda a sexta-feira para o público em geral e, aos fins de semana, oferecem almoço exclusivamente para pessoas em situação de rua. O café da manhã custa R$0,75; o almoço, R$3,00; e o jantar, R$1,50. Todas as refeições são gratuitas para pessoas em situação de rua, e beneficiários do Programa Bolsa Família pagam metade do preço, em todas as refeições. Além dos restaurantes, há também o Refeitório Popular da Câmara Municipal.

