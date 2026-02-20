Assine
FIM DAS REFORMAS

Restaurante Popular do Centro de BH reabre ao público

Depois de oito meses de reforma, a unidade no Centro da capital retoma o atendimento servindo cerca de 2 mil refeições por dia

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
20/02/2026 15:25 - atualizado em 20/02/2026 15:52

Foto do salão do Restaurante Popular I
Diariamente, o restaurante oferece cerca de duas mil refeições crédito: Jair Amaral/ EM/D.A Press

Conhecido como Restaurante Popular da Rodoviária, o Restaurante Popular Herbert de Souza, no Centro de Belo Horizonte, reabre as portas ao público nesta segunda-feira (23/2), após a conclusão de parte das obras de reforma. A unidade fica na Avenida do Contorno, 11.484, ao lado do Terminal Rodoviário.

Com 31 anos de história, o Herbert de Souza foi o primeiro restaurante popular implantado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ao longo do ano, serão mais de 500 mil refeições servidas dentro da política municipal de segurança alimentar e nutricional.

Diariamente, o restaurante servirá cerca de duas mil refeições entre café da manhã, almoço e jantar. Mais de mil serão destinadas a pessoas em situação de rua.

A reforma começou em 2 de junho de 2025 e recebeu investimento de R$ 3,3 milhões, com recursos próprios do município. Segundo a prefeitura, foram realizadas melhorias na cozinha e no refeitório. As intervenções continuam nas áreas externas e em espaços utilizados por funcionários, sem comprometer o atendimento ao público.

Mudança de horário 

Também a partir de segunda-feira (23/2), o Restaurante Popular Josué de Castro, localizado na Rua Ceará, 490, no bairro Santa Efigênia, na região hospitalar, terá o funcionamento alterado devido ao início das obras de reforma.

Durante o período, a unidade atenderá exclusivamente pessoas em situação de rua. Será mantido o fornecimento de marmitex – uma unidade por pessoa – com distribuição média de cerca de 780 refeições por dia.

Os horários de atendimento serão:

  • Café da manhã: das 7h às 8h

  • Almoço: das 11h às 13h

  • Jantar: das 17h às 18h

Enquanto durarem as intervenções no Josué de Castro, o público em geral poderá fazer as refeições no restaurante popular do Centro. Segundo a PBH, todas as unidades de restaurantes populares da capital passam por reformas. O investimento total  é de R$ 10,4 milhões.

