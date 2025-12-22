PBH oferece almoço gratuito para a população neste Natal

O tradicional almoço de Natal promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) chega neste ano à 31ª edição. As refeições serão disponibilizadas gratuitamente à população nesta quinta-feira (25/12), no Restaurante Popular II - Josué de Castro, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste.

A PBH estima que receberá mais de três mil pessoas neste Natal. O evento contará também com a presença de um Papai Noel – que irá entregar presentes –, atrações musicais e brinquedos instalados na rua do restaurante. O espaço, que fica na área hospitalar, funcionará das 11h às 14h.

O cardápio do almoço contará com lombo assado ao molho vermelho acompanhado de arroz branco, tutu de feijão, farofa rica e alface com rabanete. Para os que não consomem proteína animal, terá a opção de almôndega de grão-de-bico com moranga e hortelã e ovo cozido. Suco de abacaxi com maracujá e maçã também fazem parte do cardápio.

Carruagem natalina

A carruagem natalina sairá da portaria do Parque Municipal, no Centro de BH, às 10h30 e irá em direção ao Restaurante Popular. Eles vão entregar brinquedos, guloseimas e materiais escolares às crianças, que foram doados no decorrer deste mês. A mascote feminina da Guarda Civil Municipal acompanhará o Papai Noel no decorrer do trajeto.

Os Restaurantes Populares Maria Regina Nabuco, em Venda Nova, Região Norte de BH, e Dom Mauro Bastos, na Região do Barreiro, vão oferecer no dia 25/12 refeições gratuitas exclusivamente à população em situação de rua, do mesmo modo que ocorre em fins de semana e feriados.

O Almoço de Natal dos Restaurantes Populares de Belo Horizonte conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, BHTrans, SLU, Guarda Municipal, Copasa e o trabalho voluntário do Papai Noel Mário de Assis, da Requinte Carruagens, do músico Roberto Bittar, dos Doutores Palhaços da Alegria e da Instituição Movimentos de Amor.

Serviço

31ª edição de almoço de Natal da PBH

Local: Restaurante Popular II - Josué de Castro (Rua Ceará, 490, Santa Efigênia)

Horário: 11h às 14h

