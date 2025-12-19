Assine
Prefeitura de BH troca comando da Belotur e nomeia servidor de carreira

Bárbara Mennucci deixa a presidência após reunião com o prefeito Álvaro Damião; Eduardo Cruvinel assume a Empresa Municipal de Turismo

Sílvia Pires
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
19/12/2025 19:48

Eduardo Cruvinel assume a presidência da Belotur; nomeação deve ser publicada no Diário Oficial do Município (DOM)
Eduardo Cruvinel assume a presidência da Belotur; nomeação deve ser publicada no Diário Oficial do Município (DOM) crédito: PBH/Reprodução

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou, nesta sexta-feira (19/12), a saída de Bárbara Mennucci da presidência da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). A decisão foi tomada após uma reunião entre a então dirigente e o prefeito Álvaro Damião (União). A exoneração deve ser oficializada na próxima edição do Diário Oficial do Município.

Bárbara estava à frente da Belotur desde abril de 2024. Administradora, com atuação nas áreas de marketing, estratégia criativa e ESG, ela assumiu o cargo após a saída de Gilberto Castro. Entre as atribuições do posto, esteve a coordenação do carnaval de Belo Horizonte, um dos principais eventos do calendário da capital.

Em comunicado, a prefeitura informou que a mudança faz parte de ajustes pontuais na administração municipal. No mesmo texto, agradeceu a atuação de Bárbara e anunciou o nome do novo presidente da Belotur: Eduardo Cruvinel, servidor de carreira da empresa há duas décadas.

“A PBH esclarece que se trata de uma mudança pontual, como ocorreu em algumas áreas da administração”, informa a nota.

Cruvinel é bacharel em turismo e em administração pública e possui mestrado em ambiente construído e patrimônio sustentável pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Antes de assumir a presidência, ele comandava a diretoria de Políticas de Turismo e Inovação da Belotur, área estratégica para a formulação de projetos e ações voltadas ao setor na cidade.

