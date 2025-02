EM Minas recebe a presidente da Belotur, Bárbara Menucci

No momento em que os blocos de carnaval começam a tomar as ruas da cidade, o programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, EM Minas, deste sábado (1/2), recebe a presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Bárbara Menucci. Ela fala sobre o crescimento da folia na capital, que este ano acontece em março.

A conversa com o apresentador Benny Cohen aborda os bastidores, a infraestrutura, as novidades, a expectativa de público e a consolidação de BH no roteiro da festa, atraindo turistas do Brasil e do exterior. O esquenta começa oficialmente em 15 de fevereiro.

Bárbara também fala sobre a redescoberta de BH pelos próprios moradores, com o lançamento de novas atrações e projetos turísticos, além da cooperação para o fomento do turismo em parceria com atores internacionais.

A Belotur e o Sebrae Minas apresentam o catálogo Menuuh: experiências turísticas de Belo Horizonte, um portfólio com 18 atrações inovadoras para explorar a capital. São opções que incluem gastronomia, música, agroecologia, cervejarias, arte e design, entre outras áreas. O cardápio está disponível para agentes de viagem e profissionais do trade turístico, assim como para a população local.

A construção de Belo Horizonte como destino turístico também passa pelo morador se reconhecer. A partir do momento em que o morador reconhece os atrativos da cidade, ele se torna embaixador", diz Bárbara, uma apaixonada pelos movimentos criativos de "gente pra gente".

Sua jornada profissional é voltada para temas como branding, economia criativa e ESG. Ela cunhou o termo "tecnologia de gente", que resume seu propósito de valorizar as pessoas como ferramentas de criatividade, estratégia e impacto.

A entrevista será exibida às 19h30, dividida em dois blocos, com um terceiro exclusivo para o YouTube do Portal UAI. No domingo (2/2), o leitor do Estado de Minas pode conferir a conversa na íntegra no site e na edição impressa do jornal.

