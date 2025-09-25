Damião nomeia chinês como secretário de Relações Institucionais da PBH

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), nomeou o chinês naturalizado brasileiro Qu Cheng para o comando da Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SMRI) nesta quinta-feira (25/9).

Guilherme Catunda Daltro, secretário de Governo que estava acumulando o cargo de forma interina, deixou a posição. As decisões foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).

Entre as funções da Secretaria de Relações Institucionais, estão a interlocução com a Câmara Municipal e demais entes do governo e da sociedade civil; articulação política intergovernamental; e a orientação e supervisão das instâncias de participação popular e colegiados.

Quem é Qu Cheng?

Qu Cheng ocupava o cargo de assessor especial da pasta desde junho. Ele é formado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UNB) e tem mestrado em direito na Universidade de Shandong, na China.

Antes de chegar à PBH, o profissional trabalhou como representante comercial de empresas chinesas no Brasil, como China Railway Engineering Group e Energy China.

Além de Brasil e China, Qu Cheng morou no Canadá e nos Estados Unidos e é fluente em quatro idiomas: mandarim, português, inglês e espanhol.

