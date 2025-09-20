Damião sobre fraudes ambientais: 'Não vamos permitir que aconteça'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), reagiu à Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta semana contra fraudes em licenciamentos ambientais que atingem órgãos federais e estaduais em Minas. Questionado sobre o tema, o chefe do Executivo municipal classificou o episódio como “muito triste” e disse que a prefeitura vai reforçar a vigilância na Serra do Curral, área símbolo da capital mineira.

“É o nosso principal patrimônio, um dos principais de Belo Horizonte, que é a nossa querida Serra do Curral. Eu já conversei com o [João Paulo] Menna, nosso secretário de Meio Ambiente. Nossa secretaria está fiscalizando diariamente, temos equipe da Guarda Municipal na Serra do Curral e não vamos permitir que isso aconteça”, afirmou o prefeito, na manhã deste sábado (20/9), em conversa com a imprensa.

A operação foi deflagrada na quarta-feira (17/9) pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU). Até o momento, 15 pessoas foram presas preventivamente, entre empresários e servidores públicos ligados ao setor ambiental. Foram cumpridos 79 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 1,5 bilhão em ativos e da suspensão das atividades de empresas investigadas.

De acordo com as apurações, a organização criminosa corrompia agentes públicos para liberar autorizações e licenças ambientais de forma irregular mediante pagamento de propina. Entre os órgãos citados no inquérito estão o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG) e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha).

Desde abril, o Estado de Minas vem revelando denúncias sobre irregularidades no setor, com indícios de facilitação de crimes ambientais por servidores e empresários em Minas Gerais.