PBH entrega 566 títulos de propriedade no Conjunto Novo Aarão Reis

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), entrega, neste sábado (20/9), 566 títulos de propriedade a famílias do Conjunto Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital mineira.

Com a entrega dos documentos, os moradores passam a ter o endereço reconhecido, além de mais acesso a serviços públicos e valorização de seus imóveis.

À imprensa, Damião destacou a importância da entrega dos documentos para a população da região. “[A importância está em] falar que é seu, que é uma conquista sua, é seu direito, ter a documentação, sabe? É uma das coisas mais importantes da vida”, disse.

“Eu conheço bem esse projeto, eu sei o que é entregar o título de posse para uma pessoa, para uma família, eu sei o que é uma avó chamar o neto dela e falar: agora é nosso, eu posso partir feliz, eu posso partir tranquila. Eu já ouvi essa frase em algumas oportunidades e eu nunca esqueci isso, foi lá na vila onde eu nasci, na Vila Tiradentes”.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a ocupação do local começou em 1991, com famílias sem moradia vindas de diferentes bairros da capital, de cidades do interior de Minas Gerais e de outros estados.

A entrega dos documentos integra o Programa de Regularização Fundiária do município, conduzido pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), que tem como objetivo garantir a permanência legal dos moradores em vilas, favelas e conjuntos habitacionais da capital.

A cerimônia de entrega aconteceu no Cras Novo Aarão Reis, no Bairro Guarani.

Regularização

Segundo a Prefeitura de BH, entre 2017 e 2025, o Executivo já regularizou mais de 12 mil moradias em vilas e conjuntos habitacionais, e aproximadamente 1,7 mil loteamentos irregulares. A expectativa é que, até dezembro deste ano, alcance a regularização de mais 1,1 mil domicílios.