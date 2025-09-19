Assine
overlay
Início Política
SENADO

Escolhido relator da PEC da Blindagem, senador Alessandro defende rejeição

Alessandro Vieira (MDB-SE) foi designado relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

Publicidade
Carregando...
AC
Alexandre Carneiro
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
19/09/2025 22:46 - atualizado em 19/09/2025 22:49

compartilhe

Siga no
x
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE)
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) crédito: Edilson Rodrigues - 28.fev.2024/Agência Senado

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) será o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da chamada “PEC da Blindagem”. O texto foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados e agora encontra-se para apreciação da CCJ. 

O senador anunciou a designação nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (19/9), e afirmou que não aprovará a PEC. "Recebi do presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), a missão de relatar a chamada PEC da Blindagem no Senado. Minha posição sobre o tema é pública, e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", declarou Alessandro Vieira.

A PEC da Blindagem determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo para presidentes de partidos.

Anteriormente, Otto Alencar já havia sinalizado que seria contrário à aprovação. "Eu sou contra", disse a um grupo de jornalistas. O parlamentar, que tem poder para definir como a proposta tramitará dentro da comissão, também disse que não pulará etapas.

Leia Mais

Desgaste

Políticos apontam para um desgaste causado pela proposta junto à opinião pública e ao STF (Supremo Tribunal Federal), com a eleição de 2026 cada vez mais próxima. Dois terços das vagas do Senado estarão em disputa no ano que vem.

Mesmo se, hipoteticamente, passar pela CCJ, a PEC da Blindagem não entrará em vigor com facilidade. Propostas de emenda à Constituição, como a PEC da Blindagem, são os projetos de aprovação mais difíceis. Precisam de ao menos 308 votos na Câmara e ao menos 49 no Senado, com votações em dois turnos nas duas Casas. (Com Folhapress e Agência Brasil)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

brasil camara camara-dos-deputados ccj deputados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay