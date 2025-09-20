Damião diz que saída do União Brasil do governo não afeta relação com Lula

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou que a movimentação de seu partido em direção à oposição ao governo federal não compromete sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o diálogo com o petista é institucional e independe de questões partidárias.

“A minha relação com o presidente Lula é republicana. Assim como tenho relação com ele, tenho também com o governador Romeu Zema. Eu sou prefeito de Belo Horizonte e preciso ter diálogo com todos. Não é relação partidária, é relação de governo. O prefeito tem que conversar com o governador, com o presidente da República, independentemente da sigla. Belo Horizonte sofreu muito nos últimos anos quando isso não acontecia”, declarou.

O posicionamento ocorre em meio ao distanciamento do União Brasil, que até então integrava a base aliada do Planalto. A sigla deve anunciar oficialmente, na próxima semana, que fará oposição ao governo Lula, em um movimento articulado pela cúpula nacional.

Damião destacou que a postura de diálogo tem rendido conquistas para a capital mineira. Ele citou como exemplo a chegada de 100 ônibus elétricos à frota municipal, resultado da interlocução com o governo federal. “Cadê o metrô na sua casa? Não tem. Cadê o ônibus de qualidade? Não tinha. Agora vai ter, porque o prefeito conversa com o presidente da República”, disse.

O prefeito também criticou gestões anteriores, sem citar nomes, pela falta de articulação entre as esferas de poder. “Belo Horizonte sofreu muito nos últimos anos por fazer diferente. O que acontecia? O governador não conversava com o prefeito, o prefeito não conversava com o presidente, o presidente não conversava com o governador.”

Lula e Damião

Em agosto, o prefeito Álvaro Damião esteve ao lado do presidente Lula em Contagem, na Região Metropolitana, durante o anúncio de obras de mobilidade para a Grande BH. Na semana seguinte, voltou a dividir a agenda com o petista no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, onde foi lançado o programa Gás para Todos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais recentemente, Damião se reuniu novamente com Lula, desta vez em Brasília. No encontro, foram assinados contratos de financiamento que somam R$ 770 milhões, destinados a obras de mobilidade urbana e drenagem na capital mineira.