Mundo Corporativo

Bares e restaurantes ampliam contratações de pessoas 50+

Segundo dados do Caged levantados pela Abrasel, até outubro de 2025, foram mais de 100 mil contratações formais de trabalhadores com este perfil.

11/02/2026 17:10

Bares e restaurantes ampliam contratações de pessoas 50+

O setor de alimentação fora do lar registrou crescimento contínuo nas admissões formais de profissionais com 50 anos ou mais nos últimos quatro anos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que as contratações desse grupo etário passaram de 64.063 em 2021 para 108.039 em 2025, uma alta de aproximadamente 69% no período.

A evolução é observada ano a ano nas operações de bares e restaurantes. Em 2022, foram 81.974 admissões; em 2023, 88.494; em 2024, foram 102.010. Até novembro de 2025, o setor voltou a acelerar, se aproximando da marca das 110 mil contratações formais de profissionais com mais de 50 anos.

“O setor de bares e restaurantes é, historicamente, uma grande porta de entrada para o mercado de trabalho e, cada vez mais, também um espaço de permanência e reinserção profissional. A ampliação da contratação de pessoas com mais de 50 anos reflete tanto o envelhecimento da população quanto a busca por profissionais com experiência e maior preparo para a rotina do negócio”, afirma o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci.

Esse movimento também evidencia a capacidade do setor de alimentação fora do lar de integrar grupos que, historicamente, encontram mais barreiras de acesso e permanência em outros segmentos da economia, como profissionais mais velhos. A dinâmica operacional, aliada à diversidade de funções e modelos de trabalho, permite maior adaptação a diferentes perfis e trajetórias profissionais.

“Os bares e restaurantes têm uma capacidade única de absorção e integração de trabalhadores que, muitas vezes, enfrentam mais dificuldades de inserção em outros setores da economia. É um setor preparado para acolher diferentes perfis, valorizar a experiência acumulada e transformar diversidade etária em produtividade real. Essa competência fortalece as equipes e contribui para um mercado de trabalho mais equilibrado”, finaliza Solmucci.



Website: https://abrasel.com.br/

