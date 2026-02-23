Seriado UFMG: confira o resultado da 1° etapa, prazos e próximos passos

O resultado do vestibular seriado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) já está disponível. As notas foram liberadas nesta segunda-feira (23/2) e podem ser consultadas no site da instituição. Os mais de 37 mil participantes têm até 2 de março para entrar com recurso e o resultado final será divulgado no dia 20 do mesmo mês.

Sete cidades mineiras receberam a Etapa 1 do ciclo 2025-2027 do Seriado UFMG, que ocorreu em 14 de dezembro do ano passado: Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Nova Lima, na Grande BH, e Montes Claros, no Norte de Minas. Ao todo, o processo seletivo é composto por três provas que acontecem uma por ano, por três anos consecutivos.

Essa é a primeira edição da nova modalidade de seleção para ingressar na federal mineira. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) seguem sendo outro meio de ingresso.

Os candidatos que fizerem as três etapas do ciclo 2025-2027 vão disputar por uma reserva de 30% das vagas para cursos de graduação da UFMG, com entrada a partir de 2028.

Próximos passos



Nos dias 9 e 13 de março, a UFMG vai receber no campus Pampulha, em BH, professores da educação básica para avaliar as provas. Segundo a universidade, esses encontros serão usados para reunir recursos financeiros que possibilitem melhorar o processo seletivo.

As provas da Etapa 2, deste ciclo, e da Etapa 1 do próximo ciclo (2026-2028) estão agendadas para 12 e 13 de dezembro. A UFMG também confirmou os livros que serão cobrados na Etapa 2: "São Bernardo", de Graciliano Ramos, e "Sobrevivendo ao racismo: memórias, cartas e o cotidiano da discriminação no Brasil", de Luana Tolentino, além do documentário "Balé de pé no chão – a dança afro de Mercedes Baptista", de Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro.

Para a Etapa 1 do ciclo 2026-2028, as obras indicadas são: "O quinze", de Rachel de Queiroz, e "Ideias para adiar o fim do mundo", de Ailton Krenak, além do álbum "Txai", de Milton Nascimento.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro