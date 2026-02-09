Como cuidar da saúde mental durante o primeiro ano de faculdade

A euforia da aprovação no vestibular passou e, para muitos calouros, o primeiro ano de faculdade já se apresenta como um grande desafio. A nova rotina, a pressão acadêmica e a saudade de casa podem transformar a experiência em um período de ansiedade e solidão. Cuidar da saúde mental é, portanto, uma etapa essencial para uma adaptação bem-sucedida.

A transição do ensino médio para o superior envolve mais do que apenas uma mudança de conteúdo. Trata-se de uma nova fase de autonomia, onde o estudante precisa gerenciar seu tempo, suas finanças e sua vida social. Para quem se muda de cidade, o impacto é ainda maior, com a necessidade de construir um novo círculo de amizades do zero.

Essa combinação de fatores pode levar a um sentimento de sobrecarga. Pesquisas recentes indicam que dificuldades emocionais são comuns nesse público, afetando uma parcela significativa dos estudantes. A dificuldade em acompanhar o ritmo das aulas, o medo de não corresponder às expectativas e o isolamento são queixas frequentes. Reconhecer que esses sentimentos são válidos é o primeiro passo para lidar com eles de forma saudável.

Como cuidar da saúde mental na universidade

Crie uma rotina equilibrada: organize seus horários para incluir não apenas os estudos, mas também momentos de lazer, atividade física e descanso. Uma agenda previsível ajuda a reduzir a ansiedade e a sensação de estar perdido diante de tantas novas responsabilidades.

Gerencie suas expectativas: é comum não se adaptar imediatamente. Permita-se tempo para entender o novo ambiente e evite a autocobrança excessiva. Deixe de lado as comparações com colegas que parecem estar se adaptando mais rápido, pois cada pessoa tem seu próprio ritmo.

Construa novas conexões: participe de atividades extracurriculares, grupos de estudo ou times esportivos. Conhecer pessoas com interesses semelhantes ajuda a combater o sentimento de isolamento e a criar uma nova rede de apoio dentro do ambiente universitário.

Mantenha contato com seus vínculos antigos: converse regularmente com familiares e amigos. Compartilhar suas experiências e ouvir vozes familiares pode aliviar a pressão e trazer conforto nos momentos mais difíceis da transição.

Cuide do básico: uma alimentação saudável e horas de sono adequadas impactam diretamente o bem-estar emocional. Noites mal dormidas e má alimentação podem intensificar sentimentos de estresse e tristeza, tornando a adaptação mais complicada.

Explore os recursos da faculdade: a maioria das instituições, especialmente as públicas, oferece serviços de apoio psicológico e aconselhamento acadêmico, muitas vezes gratuitos. Procure por estruturas como o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) ou o serviço de psicologia da sua universidade para conhecer as opções disponíveis.

Quando procurar ajuda profissional?

Ficar atento aos sinais de alerta é fundamental. Procure ajuda especializada se notar sintomas persistentes como insônia constante, alterações bruscas de humor, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, pensamentos negativos recorrentes ou um sentimento de isolamento que não melhora. Lembre-se: buscar apoio não é sinal de fraqueza, mas sim de autocuidado.

