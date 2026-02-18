UFMG: resultado da 1ª lista de espera será divulgado nesta quinta-feira

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgará nesta quinta-feira (19/2) a primeira chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado é aguardado por milhares de candidatos que buscam uma vaga na instituição utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A convocação contempla os estudantes que não foram selecionados na chamada regular e manifestaram interesse em permanecer na lista. O resultado define os próximos candidatos aptos a realizar a matrícula, preenchendo as vagas que não foram ocupadas inicialmente. É uma nova chance para quem sonha em estudar em uma das universidades mais prestigiadas do país.

O processo de seleção via Sisu é totalmente informatizado e utiliza as notas do Enem como critério principal. Após a chamada regular, as instituições de ensino abrem suas listas de espera para otimizar a ocupação das vagas, convocando os candidatos excedentes de acordo com a ordem de classificação em cada curso.

Para os convocados na UFMG, a atenção agora se volta para os procedimentos de matrícula. Os estudantes precisam seguir rigorosamente as orientações e os prazos definidos pela universidade para não perderem a vaga conquistada.

O que fazer após a convocação

Os candidatos selecionados nesta primeira chamada da lista de espera devem acessar o site oficial da UFMG para conferir a documentação exigida e os prazos para o registro acadêmico. O processo é online, mas exige o envio de documentos digitalizados que comprovem as informações fornecidas na inscrição.

Geralmente, a universidade solicita documentos pessoais, como identidade e CPF, além do histórico escolar e certidão de quitação eleitoral. Candidatos aprovados por meio de políticas de cotas precisam apresentar também a documentação comprobatória específica para sua modalidade de concorrência.

A perda do prazo de envio dos documentos resulta na desclassificação automática do candidato, no entanto, verificar o cronograma completo é essencial. Caso o estudante convocado não realize a matrícula, a vaga será destinada ao próximo classificado na lista de espera, em futuras chamadas que a universidade venha a realizar.

