Não passei no Fies: 4 outras opções de bolsas e crédito universitário

A divulgação do resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) movimenta milhares de estudantes em todo o país. Para quem não foi pré-selecionado, a notícia pode ser frustrante, mas não significa o fim do sonho de cursar uma graduação.

Antes de partir para outras opções, vale lembrar que os candidatos não selecionados na chamada única são automaticamente incluídos na lista de espera do Fies. É fundamental acompanhar as convocações no período seguinte à divulgação do resultado inicial. Se ainda assim não for possível, existem diversas outras alternativas de bolsas de estudo e crédito universitário disponíveis para não adiar os planos de carreira.

Programas estaduais e municipais

Muitos governos estaduais e prefeituras mantêm seus próprios programas de auxílio ao ensino superior. Eles funcionam de maneira semelhante ao Fies ou ao ProUni, oferecendo bolsas parciais, integrais ou financiamentos com juros baixos para moradores da região. Essas iniciativas visam fomentar a educação local e reter talentos.

A recomendação é pesquisar nos portais oficiais do governo do seu estado e da prefeitura da sua cidade. Busque por secretarias de Educação ou de Desenvolvimento Econômico, que geralmente administram esses benefícios. Fique atento aos calendários, pois eles não seguem necessariamente as datas do governo federal.

Bolsas da própria instituição

As próprias faculdades e universidades privadas costumam ter programas internos de bolsas de estudo. As modalidades mais comuns são a bolsa por mérito, concedida aos melhores colocados no vestibular, e a bolsa social, destinada a alunos de baixa renda. Algumas instituições também oferecem descontos para pagamentos em dia, para grupos familiares ou por participação em atividades acadêmicas.

O ideal é entrar em contato diretamente com a secretaria da faculdade desejada para conhecer os critérios, os percentuais de desconto e os prazos de inscrição. Muitas vezes, essa informação está disponível na seção de "admissão" ou "bolsas e financiamentos" do site da instituição.

Crédito universitário privado

Diversas instituições financeiras e fintechs especializadas oferecem linhas de crédito estudantil. Essa modalidade funciona como um empréstimo, em que a empresa paga parte ou o total da mensalidade e o aluno quita o valor após a formatura, com acréscimo de juros. As condições variam bastante entre as operadoras.

Antes de contratar, é fundamental fazer uma simulação e comparar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui juros e outras taxas. Leia o contrato com atenção e verifique o prazo de carência para começar a pagar e o tempo total de quitação da dívida. É importante também verificar se há taxa de pré-pagamento e as condições de inadimplência.

Plataformas de bolsas de estudo

Empresas como Quero Bolsa e Educa Mais Brasil atuam como intermediárias entre estudantes e instituições de ensino. Elas oferecem vagas em cursos de graduação com descontos que podem chegar a 80% do valor da mensalidade. O desconto é mantido durante todo o curso, desde que o aluno cumpra as condições contratuais estabelecidas.

O funcionamento é simples: o candidato busca o curso e a faculdade de interesse na plataforma, verifica o percentual de desconto e, caso se legalize, paga uma taxa de adesão ou a primeira mensalidade para garantir a bolsa. Não é necessário comprovar renda nem ter feito o Enem.

