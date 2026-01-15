UFMG oferece mais de 6 mil vagas em 87 cursos de graduação pelo Sisu 2026

Em 2026, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ofertará 6.552 vagas em 87 cursos de graduação em Belo Horizonte e Montes Claros, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Principal modalidade de ingresso nas universidades públicas brasileiras, as inscrições no Sisu 2026 devem ser realizadas entre 19 a 23 de janeiro por meio do portal de acesso único do Ministério da Educação.

Para se candidatarem a uma das vagas, os estudantes precisam ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023, 2024 ou 2025. O cronograma e procedimentos da seleção estão detalhados nos editais do MEC e da UFMG.

A classificação é feita exclusivamente pela nota do Enem e a melhor média será considerada automaticamente, de acordo com o curso escolhido, o turno e o local. Também é considerada a modalidade de concorrência (ampla concorrência ou reserva de vagas). O candidato selecionado, de acordo com o número de vagas, será convocado para registro acadêmico e matrícula.

Para orientar os estudantes que desejarem se inscrever na seleção, a Universidade lançou o Guia do Sisu UFMG 2026. O documento explica como funciona a seleção, mostrando o passo a passo para os estudantes participarem do processo e esclarecendo dúvidas sobre o cronograma, as chamadas e a formação da lista de espera.

Atualmente, 94% das vagas da UFMG são preenchidas por meio do Sisu, cuja classificação é divulgada em chamadas regulares. Candidatos não classificados nas chamadas regulares podem ficar na lista de espera, manifestando o interesse no site do Sisu do governo federal. Já os classificados devem acompanhar a sua convocação e fazer o registro acadêmico no site do Sisu da UFMG.

Sisu 2025

Na edição de 2025 do Sisu, a UFMG registrou 84.651 candidatos na disputa pelas 6.512 vagas ofertadas em 85 cursos de graduação, 2.404 a mais do que em 2024.

Os cinco cursos com maior número de inscrições foram Medicina/integral (com 38.789 inscrições e nota de corte na modalidade de ampla concorrência de 812,48 pontos), Psicologia/diurno (14.975 inscrições e nota de corte de 761,90), Direito/noturno (12.762 inscrições e nota de corte de 758,56), Direito/diurno (11.957 inscrições e nota de corte de 773,02) e Biomedicina/noturno (10.764 inscrições e nota de corte de 759,40).

Das 281.016 inscrições, 39,2% foram na modalidade de ampla concorrência, e 60,8%, na de reserva de vagas.

Informações sobre os cursos de graduação da UFMG podem ser encontradas na página da universidade.

Cronograma

Inscrição no Sisu: 19 a 23/1

Divulgação do resultado da chamada regular pelo MEC: 29/1

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 29/1 a 2/2

Divulgação do resultado do Sisu pela UFMG: 2/2

O Sisu no Brasil

A edição 2026 do Sisu terá a adesão de 136 instituições de ensino superior e oferta de 7.388 cursos em 593 municípios brasileiros. No total, serão ofertadas 274.876 vagas em cursos de graduação gratuitos de instituições públicas de educação superior em todo o país. O número representa um crescimento de 5% em relação ao Sisu 2025, com 1.097 vagas a mais ofertadas nesta edição.

Segundo informações do Ministério da Educação, parte significativa dessa ampliação está associada à política de fortalecimento da infraestrutura das universidades federais. O MEC afirma que novos investimentos têm viabilizado a criação e a consolidação de novos campi universitários, ampliando a oferta de vagas e fortalecendo a presença das universidades federais em diferentes regiões do país.