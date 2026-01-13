Assine
Nota do Enem: como usar o resultado para Sisu, Prouni e Fies

A nota do exame é a porta de entrada para a universidade; entenda como funciona cada programa do governo e crie sua estratégia para garantir uma vaga

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
13/01/2026 14:10

Foco e planejamento são essenciais para estudantes que buscam vaga no ensino superior via Enem. crédito: Pexels

Com a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 16 de janeiro de 2026, a ansiedade dos estudantes cresce. As notas, que poderão ser consultadas na Página do Participante com o login Gov.br, são a chave para acessar o ensino superior por meio dos principais programas do governo federal. Entender como cada um funciona é o primeiro passo para traçar uma estratégia e conquistar a tão sonhada vaga na universidade.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) utilizam o desempenho no Enem como critério de seleção, mas possuem regras e objetivos distintos. Conhecer essas diferenças permite que o candidato aproveite melhor sua pontuação e aumente suas chances de aprovação.

Sisu: vagas em universidades públicas

O Sisu é o caminho para quem busca uma vaga em instituições públicas de ensino superior. A seleção é totalmente baseada na nota do Enem, sem critérios de renda na modalidade de ampla concorrência. Para a edição de 2026, que terá inscrições entre 19 e 23 de janeiro, será possível utilizar as notas das edições de 2023, 2024 e 2025. A disputa ocorre por meio de notas de corte, que são atualizadas diariamente durante o período de inscrição.

A principal estratégia aqui é monitorar a nota de corte do curso desejado. Se sua pontuação estiver abaixo, é possível trocar de opção quantas vezes for necessário enquanto as inscrições estiverem abertas. O sistema considera sempre a última alteração salva pelo candidato.

Prouni: bolsas em faculdades particulares

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) em faculdades privadas. Para concorrer, o estudante precisa ter obtido uma nota mínima de 450 pontos na média das provas do Enem e não ter zerado a redação. O programa é voltado para candidatos com perfis específicos de renda: para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 1,5 salário mínimo por pessoa; já para as bolsas parciais, a renda pode ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

A classificação também utiliza a nota do Enem, mas o fator socioeconômico é decisivo. Alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em colégios particulares têm prioridade. É fundamental verificar se você se enquadra nos requisitos de renda antes de se inscrever.

Fies: financiamento para pagar a faculdade

O Fies é uma alternativa para quem não conseguiu uma vaga pelo Sisu ou uma bolsa pelo Prouni. O programa oferece financiamento para cursos em instituições privadas com condições facilitadas. A principal modalidade destina-se a estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos, oferecendo juro zero. O estudante só começa a pagar o financiamento após a conclusão do curso, respeitando seu limite de renda.

Assim como os outros programas, o Fies exige uma pontuação mínima no Enem para a inscrição. Existem diferentes modalidades de financiamento, cada uma com um teto de renda específico. A seleção considera o desempenho no exame, e os candidatos são classificados em ordem decrescente de nota até o preenchimento de todas as vagas disponíveis para cada curso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

