Empreendedor fecha loja após prejuízo de R$ 70 mil com enchente em Ubá

O que era sonho virou lama em questão de minutos. O empresário Israel de Carvalho Cosmo anunciou o fechamento da loja de maquiagens localizada no Centro de Ubá (MG), na Zona da Mata, depois que o imóvel foi tomado pela água da chuva que atingiu a cidade entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (23/2).

Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa informou o fim das atividades. “Nos últimos dias, fomos fortemente atingidos pelas chuvas. A água invadiu completamente o nosso espaço, causando grandes danos à estrutura e resultando na perda total dos nossos produtos e equipamentos”, diz a nota.

Segundo Israel, que assumiu a administração do negócio há cerca de um mês e meio, a loja funcionava havia aproximadamente oito meses. As imagens das câmeras de segurança mostram a rapidez da inundação.





"Chegar e não ter mais nada”

“A água começou a subir por volta de meia-noite e dez. Três minutos depois já tinha subido bruscamente. Foi subindo, subindo, até alcançar a altura das prateleiras. A pressão era tão forte que estourou a parede da minha loja e invadiu a do lado, que também teve a parede rompida”, relatou.

O prejuízo estimado ultrapassa R$ 70 mil apenas em mercadorias, sem contar computadores, mobiliário e toda a estrutura do espaço, que era alugado. “A única coisa que conseguimos recuperar foram as prateleiras, mas o custo delas é muito baixo perto do que foi perdido”, disse.

Morador de Itaperuna (RJ), Israel mantinha o comércio em Ubá e também uma unidade em Viçosa (MG), que agora passa a ser sua única fonte de renda. Diante do cenário econômico da cidade após os estragos provocados pela enchente, ele afirma que não há previsão de reabertura.

“Pensar em reconstrução agora é muito complicado. A economia da cidade foi por lama abaixo. A sensação é de chegar com tudo e voltar com nada. Virar as costas e ir embora deixando tudo o que foi construído”, desabafou. No imóvel atingido, a água chegou até o teto. As prateleiras ficaram cobertas de barro, e os produtos foram totalmente inutilizados. “Não sei nem como explicar a situação. É chegar e não ter mais nada.”

Ponto de arrecadação

Apesar da perda, outra loja da família, pertencente ao tio de Israel, passou a funcionar como ponto de arrecadação de donativos para as famílias afetadas pela enchente. A unidade que recebe as doações fica na Rua Presidente Antônio Carlos, 587, em Varginha, no Sul de Minas. O transporte dos donativos será feito pelos carros da própria loja.

“A Top Make 10 agora é ponto de arrecadação para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas. Se você puder, doe. Se não puder, compartilhe. Juntos somos mais fortes. Quando a dor é de muitos, a solidariedade precisa ser maior ainda”, publicou a loja.