Temporal atinge BH e provoca alagamentos no Barreiro

Um forte temporal atingiu Belo Horizonte na madrugada desta sexta-feira (27/2) e provocou alagamentos na Região do Barreiro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas e avenidas do Bairro Vale do Jatobá tomadas pela água. Entre as vias mais afetadas estão a Avenida Delfino Francisco Xavier, a Rua Francisco Martins Marques e a Avenida Agenor Nonato de Souza.

Depois do escoamento da água, moradores registraram danos no asfalto, com buracos e crateras em alguns trechos.

Segundo a Defesa Civil, a previsão para esta sexta-feira (27/2) é de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva, possibilidade de raios e rajadas de vento.

Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima pode chegar a 27°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70%.