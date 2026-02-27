Assine
CHUVA CONTINUA

Chuva forte atinge mais uma cidade na Zona da Mata e deixa vias alagadas

Avenida ficou tomada pela água e nível do Rio Pomba subiu depois de temporal

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/02/2026 06:24 - atualizado em 27/02/2026 06:41

Chuva não dá trégua na Zona da Mata, onde cidades como Juiz de Fora, Ubá e Martins Soares tentam se recuperar depois dos temporais
Chuva não dá trégua na Zona da Mata, onde cidades como Juiz de Fora, Ubá e Martins Soares tentam se recuperar depois dos temporais crédito: Redes Sociais/Reprodução

A chuva forte voltou a atingir mais uma cidade da Zona da Mata e provocou alagamentos em Cataguases (MG) na tarde dessa quinta-feira (26/2).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a Avenida Astolfo Dutra tomada pela água. Em outra gravação, o Rio Pomba, principal curso d’água que corta a cidade, aparece com o nível elevado, próximo à altura da ponte.

No início da semana, outros municípios da região também foram atingidos pelos temporais, como Juiz de Fora (MG), Ubá (MG) e Martins Soares (MG), que registraram alagamentos e deslizamentos.

De acordo com boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais às 22h30 dessa quinta-feira, o número de mortes causadas pelas chuvas na Zona da Mata chegou a 62. São 56 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá.

alagadas chuva minas-gerais temporal zona-da-mata

