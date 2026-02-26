Assine
VEJA PASSO A PASSO

Zona da Mata: moradores de cidades atingidas por chuvas poderão sacar FGTS

Valor a ser retirado é limitado a R$ 6.220. Solicitações já podem ser feitas a partir desta sexta-feira (27/2)

No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
Bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, foi um dos atingidos pelos temporais dos últimos dias na Zona da Mata crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

A partir desta sexta-feira (27/2), moradores das cidades de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, na Zona da Mata, todas fortemente afetadas pelos últimos temporais, poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor a ser retirado é limitado a R$ 6.220.

De acordo com a Caixa, a solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS. Para fazer o pedido, é necessário ter saldo na conta e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade pública) por um período de menos de 12 meses.

Passo a passo para solicitar o saque do FGTS

  • Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;
  • Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital" ou, no menu inferior, vá em “Saques" e selecione “Solicitar saque";
  • Clique em "Calamidade pública", informe o nome do município e selecione-o na lista;
  • Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;
  • Encaminhe foto de documento de identidade e de comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;
  • Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.

Caixa arrecadará doações

A Caixa informou que, junto com a ONG Moradia e Cidadania, irá arrecadar recursos para famílias afetadas pelos temporais. As doações podem ser feitas por meio de depósito em conta ou Pix.

  • Chave Pix (Telefone): 31999910733
  • Banco: Caixa (104)
  • Agência: 0620
  • Operação: 1292
  • Conta Corrente: 577578823-7

