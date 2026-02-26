Zona da Mata: moradores de cidades atingidas por chuvas poderão sacar FGTS

A partir desta sexta-feira (27/2), moradores das cidades de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, na Zona da Mata, todas fortemente afetadas pelos últimos temporais, poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor a ser retirado é limitado a R$ 6.220.

De acordo com a Caixa, a solicitação pode ser feita pelo aplicativo FGTS. Para fazer o pedido, é necessário ter saldo na conta e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade pública) por um período de menos de 12 meses.

Passo a passo para solicitar o saque do FGTS

Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;

Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital" ou, no menu inferior, vá em “Saques" e selecione “Solicitar saque";

Clique em "Calamidade pública", informe o nome do município e selecione-o na lista;

Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;

Encaminhe foto de documento de identidade e de comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Escolha a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.

Caixa arrecadará doações

A Caixa informou que, junto com a ONG Moradia e Cidadania, irá arrecadar recursos para famílias afetadas pelos temporais. As doações podem ser feitas por meio de depósito em conta ou Pix.