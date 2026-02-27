Sobe para 58 o número de mortes causadas pela chuva em Juiz de Fora

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, subiu para 58, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), divulgado no início da manhã desta sexta-feira (27/2). Mais dois corpos soterrados foram encontrados na cidade. Até a noite de ontem, a cidade somava 56 mortes. Além de 58 vítimas localizadas e retiradas, há três pessoas desaparecidas.

Ainda segundo o levantamento dos bombeiros, até a manhã desta sexta-feira, seis pessoas morreram em Ubá (MG), também na Zona da Mata, totalizando 64 mortes na região. Em Ubá há dois desaparecidos.



Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.

De acordo com o CBMMG, em Juiz de Fora há 700 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 3,5 mil na cidade. Outras 51 pessoas foram resgatadas pelos militares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em Ubá, além de seis mortes e dois desaparecidos, há 25 desabrigados e 396 desalojados. Os bombeiros resgataram 80 pessoas no município. A região da Zona da Mata enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).