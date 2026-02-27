Assine
CHUVARADA EM BH

Em 4 horas, região de BH tem quase metade da chuva esperada no mês

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva a qualquer hora nesta sexta-feira (27/2) que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
27/02/2026 08:52

BH tem registrado fortes chuvas nos últimos dias crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

A Região Barreiro de Belo Horizonte teve chuva forte durante a madrugada desta sexta-feira (27/2). Segundo a Defesa Civil de BH, entre 23h30 dessa quinta-feira (26/2) e 3h30 desta sexta, a regional contabilizou 85,5 milímetros (mm), o que representa 48,1% do esperado para todo o mês.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 mm para cada regional em fevereiro. A quantidade de chuva registrada no Barreiro é ainda mais expressiva ao analisar o período de 0h a 2h desta sexta, quando a região marcou 70,4mm, isto é, 39,6% do total estimado para o mês.

Já no período entre 17h30 dessa quinta-feira (26/2) e 5h30 desta sexta, a Região Barreiro registrou mais da metade de chuva esperada para fevereiro. A regional contabilizou 103,4mm, que representa 58,2% do total aguardado para os 28 dias do mês.

Na Região Centro-Sul, a marca foi semelhante. Entre às 17h30 de ontem e às 5h30 desta sexta, a regional teve chuva de 85,6mm, que significa 48,2% do total esperado.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Previsão do tempo

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, a qualquer hora e que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,9°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 20,6°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.

Acumulado de chuvas em BH entre 17h30 de 26/2 e 5h30 de 27/2

  • Barreiro: 103,4 (58,2%)
  • Centro-Sul: 85,6 (48,2%)
  • Hipercentro: 11,4 (6,4%)
  • Leste: 10,8 (6,1%)
  • Nordeste: 22,2 (12,5%)
  • Noroeste: 11,6 (6,5%)
  • Norte: 13,2 (7,4%)
  • Oeste: 15 (8,4%)
  • Pampulha: 14,4 (8,1%)
  • Venda Nova: 20,8 (11,7%)

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

