Vídeo: caminhoneiros mostram água na pista e buracos na BR-381

A chuva constante em Minas tem causado transtornos na BR-381, em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Caminhoneiros relatam pontos de alagamento e abertura de buracos ao longo da rodovia nesta sexta-feira (27/2).

Em grupos de redes sociais, um motorista publicou vídeo mostrando a pista coberta por água no km 30, no trecho conhecido como Corte de Pedras. A situação aumenta o risco de aquaplanagem, principalmente para veículos em alta velocidade.

Outro caminhoneiro afirmou que, entre Belo Horizonte e Caeté, surgiram diversos buracos depois das chuvas recentes. Ele recomenda que a viagem seja feita durante o dia, quando há melhor visibilidade das condições da pista.

A concessionária Nova 381 informou que, até o dia 28 de fevereiro, realiza serviços entre Caeté e Bom Jesus do Amparo, do km 386 ao 422. Entre as intervenções está o refilamento do asfalto, que tem como objetivo corrigir irregularidades e nivelar a pista.

Ainda em Caeté, entre os kms 412 e 422, está prevista a substituição de placas de concreto no pavimento rígido, em trechos alternados, nas faixas da direita e da esquerda. Durante os trabalhos, pode ser adotado o sistema Pare e Siga para garantir a segurança dos motoristas e das equipes.

Conforme previsão da Defesa Civil, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, a qualquer hora e que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento na capital mineira.